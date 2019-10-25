推动大健康产业可持续发展 如新“优质、安全、创新”论坛举行

10月17日～19日，由中国营养保健食品协会主办的2019中国特殊食品大会（第四届）在广东省珠海市召开。会议结合当前特殊食品行业发展现状，重点探讨了产业发展的问题和趋势，提出了推进特殊食品产业高质量发展的新路径，为中国特殊食品产业的健康可持续发展注入新能量，谱写新篇章。全国政协副主席、农工民主党中央常务副主席何维出席会议并致辞。全国政协副秘书长，农工党中央副主席兼秘书长曲凤宏，广东省政协副主席马光瑜，国家市场监督管理总局食品安全总监王铁汉出席会议。国家市场监管总局、国家卫生健康委、广东省市场监管局、珠海市政府，市场总局食品审评中心有关负责人以及国内外行业组织、产学研机构代表1200余人参加了会议。

值此特殊食品行业各界增强交流、共话新发展的良好契机，大会期间，由中国营养保健食品协会主办、如新（中国）日用保健品有限公司协办的分论坛——如新“优质?安全?创新”论坛同期举办，围绕“优质”、“安全”、“创新”保健食品、化妆品行业发展三大关键词，为保健食品、化妆品搭建行业交流、沟通平台。来自行业协会、研究机构及企业的嘉宾深入探讨，聚力聚智，共同探讨了行业发展方向和愿景。

中国营养保健食品协会会长边振甲致辞

如新论坛上，中国营养保健食品协会会长边振甲致辞。 “《“健康中国2030”规划纲要》提出了推进健康中国建设，将国民健康提升到了国家战略层面。《“十三五”食品科技创新专项规划》提出重点发展食品高新技术产业，开展营养型健康食品的创新开发。在这样的大背景下，围绕着营养保健食品要优质安全创新开展一些讨论非常有意义。” 边振甲会长认为，创新是保健食品行业生命力，近期市场监管总局起草出台的一系列标准政策也体现了创新精神，为保健食品发展留下了空间。作为企业，也要在产品研发、销售管理模式上发扬创新精神，共同推动和促进行业发展。

NU SKIN如新中国总裁郑重致辞

“通过推动大健康产业创新发展，提高全民健康水平已成为共识。在消费升级和个性化消费需求不断提升的今天，新经济时代对产品的品质、安全和创新性提出了更高要求。推动大健康产业可持续发展，需要全社会共同参与，需要政府、企业和消费者一起携手。” NU SKIN如新中国总裁郑重致辞中表示。大健康产业只有本着“规范、安全”的前提，才能发展和创新。作为深耕美丽健康产业30多年的跨国企业，NU SKIN如新有义务也有能力去推动大健康产业的发展，服务于消费者对美和健康的追求。

知名化妆品专家、皮肤科教授、博士生导师刘玮发表演讲

创新为化妆品行业的发展注入源源不断的活力，也要求企业更精准把握消费者的需求。在精准护肤成为当下行业发展新趋势和新热点的大背景下，知名化妆品专家、皮肤科教授、博士生导师刘玮以“精准护肤”为题，向与会嘉宾朋友介绍了精准护肤这一概念的起源和发展，并重点对精准护肤的研究方法进行了阐释。“精准护肤在今天是指利用精准的理论和研究方法，明确皮肤问题的机理、信号通路，从而设计精准的产品和护理方案。”他表示，精准护肤的研究方法涉及皮肤生理学、曝露组学、蛋白组学、基因组学、微生物组学、信号传递、皮肤检测、功效验证和不良反应监测等类别。通过一个个案例，刘玮教授将复杂的医学理论变得通俗易懂，揭开了护肤产品背后神秘的医学原理，帮助现场听众真正了解实现精准护肤的理论知识。

北京大学公共卫生学院李可基教授发表演讲

保健食品市场发展机遇和现实挑战并存，行业如何突破发展困境成为业内关注的焦点。北京大学公共卫生学院教授李可基以“探索保健食品可持续发展之路”为题，对如何促进保健食品行业未来发展做了分享。“今年是《健康中国行动2019-2030》实施元年，《目录管理办法》的发布为落实《健康中国2030规划纲要》发展健康产业的要求起到了引领作用，有利于满足广大人民群众的保健需求、指导其理解和认知保健食品的功效、规范企业产品研发的路径。” 李可基教授表示，保健食品是食品，是日常饮食的一部分或补充。不论保健食品如何发展，一定是以促进健康为宗旨，安全为前提。新《目录管理办法》中提出了补充膳食营养物质的概念，与目前国际上流行的膳食补充剂有很多共通之处，是否带来保健食品新发展机遇值得期待。

NU SKIN如新首席科研执行长暨产品开发执行副总裁曾润海发表演讲

中国中医科学院中药研究所研究员王跃生发表演讲

结合论坛“保健食品创新”主题，中国中医科学院中药研究所研究员王跃生从“中医药与保健食品研发”的角度介绍了中医药与保健食品的密切关系及研发情况。“其研发设计理念是基于中医药理论，深入挖掘中医药养生保健密码，充分借鉴现代科技成果，采用先进的制造技术和严格的生产质量控制技术，研制功能确切、安全优质的保健食品。”他指出，研发涉及的中医药理论包括脾胃学说、肝肾学说、五行学说等传统中医哲学思想和理论。健康产业的发展需要中医药文化引领，而中医药文化在于“调养”二字，平衡阴阳。此外，王跃生研究员对保健食品研发遇到的一些困难也做了说明，如缺少符合中医药养生保健特点的评价技术体系和创新性研究,一些中医药的优势不能在研发中充分发挥等。

上海市质量监督检验技术研究院教授级高级工程师彭亚锋发表演讲

“标准”是保健食品和化妆品行业的发展的重要保障，规范和促进市场有序健康发展。在其约束之下，企业才能真正生产优质、安全的可靠产品以供给广大消费者。上海市质量监督检验技术研究院教授级高级工程师彭亚锋从专业人士的角度对国内外预包装特殊膳食用食品标签标准法规概况进行了简洁凝练的分析。通过将现行和正在研究的国内相关标准，与中国香港、欧盟、美国、加拿大和新加坡等国家和地区的特殊膳食用食品产品标准，他总结了我国特殊膳食用食品产品标准的特点，涉及产品特点和标签特点等方面。此外，彭亚锋教授展示了收集到的关于标准的部分建议，其主要体现在标准衔接、与部门规章的衔接、标准名称、能量和营养成分的标示以及区别婴幼儿辅食与一般食品等方面。“大家可以积极向我们反馈诉求，建言献策，推动有关标准完成修订，从而做到保护消费者权益，促进行业健康稳定发展。”他呼吁行业企业与机构一起携手为完善特殊膳食用食品产品标准努力。

北京工商大学理学院化妆品系主任赵华发表演讲

美丽健康产业如今随着人们高涨的消费需求蓬勃发展，但在如此发展机遇下，企业应率先保障产品的安全和品质。北京工商大学理学院化妆品系主任赵华就“新形势下的化妆品安全和品质保障”做了分享。他表示，化妆品消费需求与人民群众生活息息相关，化妆品安全以及成为民生关注新热点。原料的安全性是化妆品安全的前提条件，化妆品产品的安全性评价应基于所有原料和风险物质的风险评估，如新公司通过6S品质措施就在产品原料安全保障方面下了不少功夫。在新的形势下，化妆品原料技术创新、配方工艺技术创新、包装技术创新、文化创新和营销模式创新等成为了化妆品技术创新的主要突破口。 “行业的发展使得化妆品品质保障尤为重要，在安全性、稳定性、功能性和使用性方面都对化妆品行业企业有了更加明确的要求。”赵华主任认为，企业应该承担起应尽的责任，用优质的产品品质回馈消费者的信任。

圆桌论坛

圆桌论坛环节，针对保健食品化妆品的优质、安全和创新，中药保健食品发展方向，大健康行业面临的机遇和挑战等多个问题，国家食品安全风险评估中心副主任严卫星、知名化妆品专家、皮肤科教授、博士生导师刘玮、北京大学公共卫生学院教授李可基、如新集团首席科研执行长暨产品开发执行副总裁曾润海、中国中医科学院中药研究所研究员王跃生、上海市质量监督检验技术研究院教授级高级工程师彭亚锋和北京工商大学理学院化妆品系主任赵华等分享了各自观点。

严卫星副主任表示，《健康中国行动2019-2030》和《目录管理办法》为落实发展健康产业的要求起到了引领作用，为保健食品的创新发展营造了良好环境。创新的大门一直敞开，保健食品企业需要为行业的创新提供动力支持，通过提供安全且功效性好的创新产品满足消费者的保健需求。

谈到保健品和化妆品行业发展的区别时，刘玮教授认为，化妆品行业相比保健品行业发展风险更低，受监管政策影响更小，而且化妆品产品的功效能更直接明显地体现出来，保健食品的保健功能相比之下则需要更多的实验论证。他指出，好的标准对行业的发展都有促进作用，可以规范产品生产，最终为消费者提供安全优质的产品。

对于如何协调保健品和化妆品的安全、优质和创新三者之间的关系时，曾润海博士表示，如新的产品体系包括保健品和化妆品两大块，安全、优质和创新三者在产品研发中紧密联系，缺一不可。公司6S品质措施以制药级的高标准生产产品，从而保障消费者购买使用的产品安全可靠。此外，他认为大健康市场在中国前景光明，深耕保健品和化妆品的企业应携手努力，承担起更多的责任。

保健食品如何应对重重挑战时，李可基教授认为是创新，创新为行业发展注入动力，同时他强调，创新归创新，继往开来是关键。目前获批的保健功能声称有27个，而保健食品的科学价值还需要进一步挖掘，传承中国传统的中医药文化可以提供强大的支持，丰富保健食品的内涵。

王跃生研究员对未来与中药相关的保健食品发展方向做了解读，他认为吸取中医药理论精髓是时也是势。据不完全统计，目前大约65%左右的保健食品都含有中药成分，涉及范围之广一目了然。中医药文化很有特色和优势，需要丰富理论实践成果。此外，保健食品大都遵循现代营养学，有时难免会缺乏中医理论的指导，应加强中医药评价体制的建设。

关于创新和标准的关系，彭亚锋教授谈到，国家政策和行业标准的出台可以让消费者对保健食品的功能有更加清晰的了解，产品生产原料的标准化也有利于规范企业的生产研发。同时，标准的制定需要业内企业的参与，吸取从实际需求出发的意见和建议，从而不断完善行业标准，推动行业创新发展。

对于化妆品的发展趋势，赵华主任表示化妆品是“美丽”事业，是大健康产业的重要组成部分。化妆品发展的创新是安全前提下的创新，风险管理和未来发展相结合。新形势下，化妆品行业机遇和竞争并存，创新引领发展是行业共识。企业注重人才引进，加大科研投入，可为保障产品安全，满足消费者日益增长的需求，助推化妆品行业健康、可持续发展提供重要支持。