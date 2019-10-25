喝生羊奶 13岁男童患“懒汉病”

不少市民认为，现挤的生羊奶因为无添加、无污染，喝了会更有利于健康。不过， 13岁的梅州男孩小勇（化名）就因为喝了生羊奶，导致发烧、全身疼痛一个多月，一查竟然是患上了“懒汉病”。专家提醒，生饮牛羊奶或接触牛羊后出现反复发热就要引起警惕。

男孩反复高烧、抽搐

两个月前，一向身体结实的小勇突然烧到了近40℃。“孩子说全身疼，也没劲，还一个劲地出汗。”小勇妈妈以为是普通的高烧，便送他到附近的诊所输液。可是连续输液了四五天后，小勇不仅高烧不退，还频繁抽搐。“每天抽五六次，每次抽一两个小时。”

结合相关检查，当地医院认为是中枢感染的可能性较大，便给予了对症治疗。常规治疗一个月后，小勇虽然抽搐的症状有所减轻，但还是反复发烧，甚至全身疼痛更加严重了。为寻求进一步的治疗，上个月初，小勇辗转到了广东三九脑科医院。

接诊医生、神经内一科主任王展航反复查看小勇的诊查资料，“患儿按中枢感染在外院治疗了一个多月没有好转，还反复高烧、抽搐、疼痛，可能与动物源性传染病所导致的中枢神经系统损害有关。”最终，王展航在小勇的血液标本培养中发现了布鲁氏菌，证实了他的判断。

给予抗菌等对症治疗后，小勇的病情逐渐好转，并于近日顺利出院。

喝生羊奶染“懒汉病”

王展航介绍，布鲁氏菌病的一些症状，与感冒有些相似，早期比较难诊断。患者除了发热外，还可能伴有腰腿或胳膊疼痛。“由于关节、肌肉疼痛，患者即使不发烧也不想动，成为能吃不能动的‘懒汉’，因此有些地方也将该病称作‘懒汉病’。”

值得注意的是，布鲁氏菌有较高的抗灭活能力，在自然界中可以存在很长的时间，但对高温、紫外线、抗生素等比较敏感，尤其在100℃高温的条件下，仅可生存1~4分钟。王展航强调，普通人群在生活中千万不要喝来源不明、消毒不彻底的牛奶和羊奶。另外，职业人群在接触牛羊等牲畜时也应穿着防护装备。(全媒体记者梁超仪 通讯员郑琳)