“好东西”吃太多 男童患结石和肾积水

长沙3岁男童晨晨（化名）近日出现腹痛、拉血尿症状，经医生诊断晨晨患上了输尿管结石、肾积水，不得不接受手术治疗。“家长要注意观察儿童的日常表现，如果出现发烧、不爱吃东西、尿血、尿频、尿急、尿尿时哭闹等现象，要怀疑是尿路感染，应及时就医。”湖南省人民医院泌尿三科主任段燚星提醒。

10月19日夜，晨晨上厕所时感觉肚子痛，还发现自己的尿变成了红色，便哭着叫醒父母。父母立即带他到医院看急诊。经系列检查，晨晨患上“左侧输尿管结石并左肾积水”。

据家长介绍，晨晨平时不喜欢吃蔬菜、水果，只爱吃肉、蛋等高蛋白、高胆固醇饮食，常喝骨头汤。正是由于晨晨长期过量高蛋白饮食引起尿钙和尿草酸盐排泄过多，因而诱发结石。

为预防结石，段燚星建议：1.多喝水，根据宝宝的年龄和体重来计算每日的需水量，少量多次喂水，不可用饮料代替水。2.避免宝宝过量摄入动物肝脏、蛋类、肉类等高蛋白、高脂肪、高盐食品，多吃新鲜蔬果。3.避免过量食用高草酸食物，如苋菜、菠菜、芒果、草莓、芝麻、可可、巧克力、茶叶及各种坚果等。4.适量补充钙、维生素D、牛奶饮品。5.适当进行户外运动，肥胖宝宝要注意控制体重。（全媒体记者 罗悦 通讯员 梁辉 王赛辉 高海华）