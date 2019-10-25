“好东西”吃太多 男童患结石和肾积水
长沙3岁男童晨晨（化名）近日出现腹痛、拉血尿症状，经医生诊断晨晨患上了输尿管结石、肾积水，不得不接受手术治疗。“家长要注意观察儿童的日常表现，如果出现发烧、不爱吃东西、尿血、尿频、尿急、尿尿时哭闹等现象，要怀疑是尿路感染，应及时就医。”湖南省人民医院泌尿三科主任段燚星提醒。
10月19日夜，晨晨上厕所时感觉肚子痛，还发现自己的尿变成了红色，便哭着叫醒父母。父母立即带他到医院看急诊。经系列检查，晨晨患上“左侧输尿管结石并左肾积水”。
据家长介绍，晨晨平时不喜欢吃蔬菜、水果，只爱吃肉、蛋等高蛋白、高胆固醇饮食，常喝骨头汤。正是由于晨晨长期过量高蛋白饮食引起尿钙和尿草酸盐排泄过多，因而诱发结石。
为预防结石，段燚星建议：1.多喝水，根据宝宝的年龄和体重来计算每日的需水量，少量多次喂水，不可用饮料代替水。2.避免宝宝过量摄入动物肝脏、蛋类、肉类等高蛋白、高脂肪、高盐食品，多吃新鲜蔬果。3.避免过量食用高草酸食物，如苋菜、菠菜、芒果、草莓、芝麻、可可、巧克力、茶叶及各种坚果等。4.适量补充钙、维生素D、牛奶饮品。5.适当进行户外运动，肥胖宝宝要注意控制体重。（全媒体记者 罗悦 通讯员 梁辉 王赛辉 高海华）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn