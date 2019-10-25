胡椒为什么这么“辣”？基因图谱给出答案

热带木质藤本植物胡椒素有“香料之王”“黑色黄金”之美誉。记者24日从中国热科院获悉，中国热科院香饮所联合华中农业大学、马来西亚科学院等7家单位，绘制了我国胡椒栽培种“热引1号”染色体级别精细基因组图谱，解读胡椒的基因组特征，物种进化位置，并对胡椒碱合成代谢网络和关键基因及其基因家族进行深入研究。相关研究成果在线发表于国际著名学术刊物《自然·通讯》。

中国热科院香饮所副研究员胡丽松说，该研究成果有三项突破：一是绘制了胡椒染色体级别的精细基因组图谱；二是通过胡椒的进化分析，为被子植物的起源与演化提供了重要证据；三是为胡椒碱的生物合成机理提供了新的见解。这些新突破、新进展，可为植物进化和胡椒的分子育种提供参考。

据了解，该研究团队基于21个典型物种的比较基因组和系统发育分析，确定了胡椒及其所在木兰亚纲的系统发育位置，即木兰亚纲与整个单子叶—双子叶互为姐妹关系，胡椒目与木兰目—樟目互为姐妹关系，且大约在175—187 MYA（95% HPD）发生分歧。同时，进一步通过基因家族扩增、比较转录组和序列进化分析，揭示了胡椒最主要的功能物质胡椒碱生物合成的特异性，初步阐述了胡椒碱生物合成分子机理。

胡椒在人类历史文明进程中具有独特地位。在中世纪的欧洲，胡椒是社会地位和财富的象征，价比金银，可作为货币流通，胡椒贸易路线的拓展促成了新航路开辟、地理大发现等重要历史事件。当前，胡椒广泛种植于热带、亚热带30多个国家和地区，我国是世界第五大胡椒生产国。（王祝华）