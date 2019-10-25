推广“封针疗法” 要以可证实的疗效为基础

医生手持装满药水的注射器，在婴儿头部、四肢等特定穴位注射数针，就有可能治愈脑瘫患儿？最近，郑州大学第三附属医院对脑瘫患儿采用的“封针疗法”引发关注。河南省卫生健康委员会回应，“封针疗法”在当地早已存在，已要求涉事医院开展调查。

与之对应的是，医学界公认脑瘫是不可治愈的。针对脑瘫存在不同的治疗方法，但每种治疗方法只能解决部分问题，并不能毕其功于一役。如果郑大三附院真的攻克了脑瘫疾病，岂非医疗技术的重大突破？又为何没有在医疗界获得更大范围的认可？

现代医学判断某种治疗方法有没有效力，能否彻底治愈疾病，有着严格而具体的标准。比如，在足够多的样本中，进行对照研究。根据现有信息判断，郑大三附院宣称治愈脑瘫，缺乏可靠的量化指标。郑大三附院副院长，儿童康复科主任朱登纳已承认，设计的样本量不够大，“循证医学证据不是很高”。

尽管现在还不能断定“封针疗法”对脑瘫患儿彻底无效，但相关方面很可能存在夸大其词的问题。证实对一种疾病有明显疗效，其治疗对象首先要确诊患有该种疾病，而在郑大三附院宣传的案例中，一些所谓被治愈的患者事实上并没有患上脑瘫。拿症状类似脑瘫的病例说事，不仅涉嫌误诊，而且是典型的张冠李戴。

那么，既然郑大三附院的“封针疗法”缺乏充分验证，为什么那么多患者信以为真，前赴后继地前往治疗？

希望是一把双刃剑，既为患者带来积极治疗的信心，也可能助长盲目求医的情绪。对于现有医疗技术难以治愈的疾病，患者及其家属总是抱着“宁信其有”的心态，竭力寻找似是而非的“偏方”“秘籍”。许多疑难杂症的自创疗法之所以大有市场，就在于其抓住了患者不放弃任何一根“救命稻草”的心理。某些未经确证的“治愈”案例，也因此很快流传开来，吸引更多患者关注。

正规医院的“背书”，同样是“封针疗法”获得部分患者信任的原因。如果这件事发生在某个江湖郎中身上，许多人大概会一笑了之——宣称能够治愈脑瘫的医疗骗局为数不少。但是，因为“封针疗法”由公立大医院实施，而且应用于临床已有近30年时间，很多患者对此深信不疑。

而且，从舆论曝光的事实来看，郑大三附院对“封针疗法”的宣传力度恐有过猛之嫌。对于医疗科学来说，越是疑难杂症，越要以谨慎的科学态度看待。比如，在现代医疗条件下，艾滋病感染者已经可以像正常人一样生活，长期没有明显的临床症状，但谁都知道人类离“治愈”艾滋病还有很长的路要走。就算“封针疗法”对脑瘫有一定缓解作用，也不能等同于治愈。

不管“封针疗法”有没有疗效，但采用这种方法的治疗过程中，给患儿带来的痛苦是不言而喻的。特别是一些明明没有患上脑瘫的患者，显然会因为过度治疗而遭受无端伤害。目前，也不能排除“封针疗法”给患者留下后遗症、导致病情加重的风险，对于这种效果不确切而风险不可知的疗法，医疗机构理应采取更加审慎的态度。

医疗技术允许探索，允许各种符合科学规律的创新，但一项新的医疗技术要应用于临床，必须符合现代医学和有关法律法规所限定的门槛。当前，面对外界的质疑，郑大三附院理应积极配合调查，主动提供更多证据。对于广大患者和普通公众而言，更期待权威部门给出明确的回答，而不能回到风波平息后一切照旧的套路。