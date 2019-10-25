在传承中创新 上海市中医药工作稳步发展

一大早，上海市黄浦区香山中医医院肛肠科内，患者已经把走道堵得严严实实。患者中不仅有上海市本地居民，还包含一些“慕名而来”的外地患者。引患者慕名而来的人，正是肛肠科主任沈德海。据了解，沈德海为“香山肛肠”特色品牌做出了很大贡献，他针对国际公认三大难治的肛门疾病之一环状混合痔，在传承中医经典基础上研发了一系列特色术式。

10月17日，国家中医药管理局牵头组织的调研团在上海调研时，香山中医医院院长王炜介绍，近年来，香山中医医院将专科作为核心服务品牌，将中医药作为临床核心业务。医院发展效能不断提升，医院人员绩效名列区域内前茅。尤其是在2018年区域医疗机构绩效考核中，该院排名第二，人员绩效排名第一。除了“香山肛肠”特色，该院的“施氏伤科”、“淋巴管肌瘤病”等中医特色鲜明的学科也已声名远扬。

着力促进中西医临床协同发展

香山中医医院是上海市中医药事业发展的一个缩影。近年来，上海市中医药管理局围绕发挥中西医优势互补提高临床疗效，转变理念，不断完善机制，通过开展中西医结合临床项目建设。这不仅有力带动综合医院中医药工作的同时，而且进一步促进了上海市中西医临床协同发展。

上海市卫生健康委员会中医药服务监管处处长赵致平介绍，上海市在分层次、分领域设置“中西医结合临床重大项目”，“综合医院中西医结合专项”等一系列项目的同时，依托专家团队或第三方组织的学术优势，围绕项目建设的关键环节，在招标、评审立项、建设方案完善等方面进行专业指导和严格管理。充分利用信息化手段，对项目建设信息实行全方位、全过程的收集和定期分析利用，并完善项目管理机制，制定相应管理办法，将项目建设与其他项目申报、专项评价等行业管理措施相衔接。

以上海市复旦大学附属肿瘤医院为例，在继承传统医学的过程中，注入了“复旦肿瘤”的创新元素，并在肝胆胰肿瘤的治疗形成了集中医中药、射频消融、介入为一体的“多武器”抗癌模式，并将中医理论与西医物理微创技术深度融合，让长期“带瘤生存”的病人获得了较好治疗效果，提高了生活质量。

复旦大学附属肿瘤医院代表与媒体团交流学习 马耕平摄

“肿瘤医生都有一个心愿，就是彻底消灭肿瘤。但随着对于肿瘤研究的深入，我们发现，肿瘤太聪明了，想要战胜它，任重而道远。现阶段我们仅仅能做到想方设法和肿瘤‘和平共处’，将肿瘤变成像高血压、糖尿病一样的慢性病。让带瘤生存的患者平安无事。目前，中西医结合科依靠传统医学和结合中西医模式两条腿走路，让病人减少复发概率，延长生命时间，生活质量能更高一点。”复旦大学附属肿瘤医院副院长陈震表示。

培养中医药人才至关重要

任何事业的发展总是和人才紧密相连。“中医药事业要发展，人才至关重要。” 上海市卫生健康委员会副主任张怀琼表示，该市始终将中医药人才培养放在重要位置，既重视高层次中医药人才培养，又重视青年中医人才培养，同时确保教育培训工作在基层普及，形成覆盖高层次、青年、中西医、基层等各种中医药人才的培养体系。

上海市打造了一支包括2名院士、6名国医大师、3名全国名中医、11名岐黄学者、6名973项目首席科学家、8名国家杰出青年科学基金获得者在内的中医药人才队伍。同时，上海市还在积极探索不同层次、不同类型的人才培养模式。如开创名中医工作室传承模式；探索中医药学术共同体模式；开展中医流派基地建设。

上海中医药大学附属龙华医院“教学模拟实训中心” 付星凯摄

上海中医药大学附属龙华医院是国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医生规范化培训基地，院长肖臻介绍：“实训中心面积约为1000平方米，配置模拟教学设备价值为1500万元左右，目前已建立成“基础技能训练-综合技能训练-模拟教学训练”相结合的递进式培训体系。”

“中医药的继承、发展和创新工作是一项长期的系统工程,而传承模式是中医药这一传统学科得以延续和发展的关键。”肖臻表示，2001年为克服单纯师徒型传承、院校型传承、科研型传承等传统模式的弊端,上海中医药大学附属龙华医院在总结和借鉴以往工作经验的基础上,率先成立了首批名老中医工作室,并迅速在上海市和全国范围内得到推广应用。

肖臻介绍，龙华医院名老中医工作室组织架构严密，管理严格。以工作室的名老中医为核心，所在临床学科为依托，“传承办公室”负责日常运行与监督。工作室采用门诊、病房、讲座“三位一体”的带教方法，工作室之间相互联动，全院范围分享知识。同时，工作室建立定期考核机制，包括医疗、教学、科研、医德等综合考核；年度考核和三年建设期考核；工作室继承人以绩效、优效考核为主，不搞终身制。

打造“海上中医”品牌扩大出口

2012年，商务部、国家中医药管理局等14个部门联合制订印发了《关于促进中医药服务贸易的若干意见》，强调要加强政府指导，发挥市场机制作用；发挥中医药特色优势，实施品牌战略；有效整合市场资源，努力扩大我国中医药服务出口。

为响应国家号召、落实《意见》精神，上海市专门成立与商务部合作的重点项目之一的 “上海中医药国际服务贸易促进中心”，同时还与条件适当的海外资源结合，建立了“海上中医”海外中心。

张怀琼介绍，“上海中医药国际服务贸易促进中心”经过试点实践探索，形成了基于互联网的提供健康服务的技术模型、中医健康干预技术的工程化模式和电子商务管理系统，建立了以“海上中医”品牌为核心的国际医疗健康服务平台。

此外，张怀琼表示，上海市还于2016年成立“上海中医药服务贸易（健康产业）统计数据中心”，承担了国家中医药管理局研究课题“中医药服务贸易统计体系试点建设项目”，开展中医药服务贸易促进体系建设工作。目前，工作正在开发统计系统和设置数据统计标准，处于积极推动的状态中。项目完成后，将开展全国中医药服务贸易统计工作，为国家中医药“一带一路”建设决策提供支持。（付星凯）