黑龙江：三级中医院要设治未病中心

近日，黑龙江省政府发布《黑龙江省中医药产业发展规划》，对该省中医未来发展提出明确要求。该省要求，力争两年内，三级中医医院全部设立治未病中心，二级中医医院设立完善的治未病科，30%的二级以上综合医院、50%的妇幼保健机构能够开展中医健康体检并提供规范的健康干预服务，中医药公共卫生服务覆盖目标人口的65%。

该省强调，打造融合医疗、照护、康复、养老为一体的中医药特色医疗养老机构。鼓励新建以中医药健康养老为主的护理院、疗养院，推动中医医院与老年护理院、康复疗养机构等开展合作，支持中医医疗机构开展与社区、家庭结合的医养服务，二级以上中医医院要设立老年病科或老年病诊室。打造4个融合中医养生保健、中药材种植、乡村采摘、药膳养生、科普宣传为一体的中医药特色小镇，建设3个～5个中医药健康旅游示范区。

该省明确，凡经相关部门批准设立的各类各级中医院，均可纳入医保定点医疗机构；将符合条件的县（区）级中医医疗机构纳入异地就医定点医疗机构范围；支持中医药生产企业新开发的中药产品、名特优中成药纳入基本医疗保险药品目录；经相关部门疗效和安全性评价后，将安全有效的中医院院内制剂纳入医保支付；支持基层中医医疗机构发展，将符合规定的中药及中医诊疗技术项目纳入门诊统筹支付范围，在基层医疗卫生机构报销比例不低于50%；在坚持保基本、确保医保基金安全的前提下，扩大中医药诊疗服务项目报销范围，提高医保支付标准；将中医药健康养老机构中符合条件的内设医疗机构纳入医保定点范围。（记者董宇翔 衣晓峰）