早餐降不降价，还得市场说了算

这段时间，贵州遵义市境内多地早餐价格备受关注。继去年冬季羊肉粉涨价后，当地“起步价”10元以下的大众早餐种类所剩无几。对此，习水县、绥阳县市场监管部门先后以发通知、约谈等方式，对个别早餐经营户试图集体涨价的行为进行警告，并责令已涨价的早餐店“降回去”。

对不正常的市场价格进行监管是市场监管部门的职责，大众早餐10元以上，对于不发达地区而言，看似消费水平偏高，相关部门对此保持警觉并采取措施，以稳定物价，保护当地居民的消费权，有其合理之处。但从新闻中我们可以获知，早餐价格的调整并非个别商家行为，而是多地均出现的现象。而商家集体涨价的原因在于成本上涨过快，并非不正当竞争或恶意抬价。

事实上，对于早餐这样充分竞争行业来说，也很难实现垄断或是串通抬价。如果一家店价格过高，消费者自会用脚投票。如果所有的早餐店羊肉粉价格都超出了当地的消费水平，大家可能就会选择在家里用早餐，或者选择其他早餐品种。

如此，管理部门用通知、约谈方式，责令已涨价的早餐店“降回去”，用意是好的，方式值得商榷。对于正常的市场活动和价格，市场自有其调节规律。管理部门强行介入，很可能破坏正常的市场竞争，对消费者也未必就真的好。接受约谈后把价格“降回去”的不少商家表示，价钱降了回来，但是会和顾客说东西的分量会减少。这样价格即使“降回去”了，消费者也未必真正获益。

中国经济改革多年，其重点就是处理政府和市场的关系。早餐价格合不合理，还是应该让市场说了算。 （谭敏）