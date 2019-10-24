加强青少年毒品预防教育

在2017年、2018年连续两年开展《中华人民共和国禁毒法》《广东省禁毒条例》执法检查的基础上，今年11月，省人大常委会将听取和审议省政府、省法院、省检察院关于禁毒工作情况的报告。10月23日下午，省人大常委会召开座谈会，听取省直相关单位贯彻落实“一法一条例”以及广东省全民禁毒工程实施方案工作情况的汇报。省人大常委会主任李玉妹出席会议并讲话。

李玉妹指出，省政府及其有关部门、省法院、省检察院认真贯彻党中央部署和省委要求，高度重视落实“一法一条例”以及广东省全民禁毒工程实施方案，认真履行法定职责，坚持打击、防范、管理、服务多措并举，形成有效工作机制，切实提升治理效能，推动全省毒情实现重大好转，取得了显著的工作成效。

李玉妹强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，牢记初心使命、强化责任担当，清醒认识我省禁毒工作仍然面临严峻形势、存在短板弱项，采取有效措施，持之以恒抓好“一法一条例”的贯彻实施。要落实禁毒组织保障制度，解决禁毒机构和力量建设与实际不相适应的问题，加大经费保障力度。要加强毒品预防教育特别是青少年毒品预防教育，在青少年毒品预防教育常态化和精准化上下功夫。

省人大常委会副主任罗娟主持会议，副省长陈良贤出席会议。（全媒体记者杨洋 通讯员任宣）