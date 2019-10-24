摘掉“小眼镜”须校内外共减负

日前，广州市教育局等七部门联合印发《广州市综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》）。“小学一二年级不布置书面家庭作业”“严禁学生将电子产品带入课堂”“严厉打击校外培训机构超纲教提前学”等规定备受关注。

记者走访广州的中小学校发现，目前广州儿童青少年的视力状况并不乐观。不少受访者期待，《方案》落地实施后，能有效防控儿童青少年近视。

不少学生书面家庭作业“超标”

数据显示，目前广州儿童青少年的视力状况并不乐观。2018年，广州市儿童青少年近视率为51.73%。其中，6岁儿童近视率为10.89%；小学生近视率为31.98%；初中生就翻倍增长升到73.42%；高中阶段为79.70%。

校内外负担重是越来越多中小学生成为“小眼镜”的重要原因。《方案》要求减轻学生学业负担。小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。事实上，关于小学生、初中生的作业时长，广东于2013年印发的《广东省义务教育标准化学校标准》已提出同样规定。

广州各中小学落实的情况如何？广州市五羊中学初一年级学生姚同学说，自己在上课日一般需要花2个小时做书面家庭作业，超过《方案》拟规定的90分钟的时间。“感觉作业还是比较多的。”他说。

“要是能按《方案》规定的时长布置作业，那就太好了。”广州市越秀区五羊小学四年级学生刘同学说，自己平时需要花2个小时做家庭书面作业，希望能够减负保护视力。

但也有些家长担心，减少作业会影响孩子的学习效果。“在课堂上孩子能消化的知识有限，课后强化训练很有必要。”家长陈女士说。

“高中要面临选拔性考试，必须有一定的训练量。”一名高中教师认为，作业难度有高低，学生基础有不同，每个人完成的速度是不一样的，用时间量化作业量也不合适。”

《方案》在要求学校减负的同时，要求严厉打击校外培训机构超纲教学等行为。

“校内减负，校外增负”是不少人关心的问题。五羊小学四年级学生张同学说，他每天需要花90分钟左右完成学校布置的家庭作业。每逢周二、周五，他还要上两个半小时的校外培训班，完成家庭作业、培训机构作业、兴趣班作业后，要到晚上11时左右才能休息。

有小学生带手机入校园

近年来，电子化、信息化教学让学生在学校较为普遍地使用电子产品。同时，学生在生活中使用手机越来越“低龄化”，让电子产品成为儿童青少年近视的重要诱因。

《方案》提出，严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂，带入学校的要进行统一保管。

广州不少中小学完全禁止手机进入校园。广州市某小学学生李同学说，尽管学校禁止学生带手机，但有些同学仍悄悄将手机带进校园。

“希望教育部门能加强行政力量干预，出台具体举措，明确学生在校园内使用手机的相关制度。”广州市泰安中学校长邓清平说，这样便于学校管理学生过度使用手机的问题，同时也给学生相应的心理导向和暗示。

《方案》还提出，学校教育本着按需的原则合理使用电子产品，教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30％，原则上采用纸质作业。学生探究式学习使用电子产品的时间应控制在每天30分钟内。

天河外国语学校语文老师符伟平认为，这条措施有其合理性，过多使用电子产品也会对视力造成损害。“平时我布置的作业还是以纸质为主，需要在电子产品上完成的内容很少。”符伟平说，在教学过程中，自己会根据需要使用电子产品，如PPT、视频。“电子产品只是教学的辅助工具，要根据课情、学情适度使用。”（记者 马立敏 见习记者 吴淑斌）