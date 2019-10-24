南宁建设一批“长者饭堂” 60岁以上老人用餐可享餐补
人民网南宁10月23日电 （记者庞革平）近日，南宁市民政局、南宁市财政局、南宁市市场监督管理局联合印发《关于开展南宁市老年人助餐配餐服务试点的通知》，将从2019年11月至2020年10月试点开放“长者饭堂”。届时，年满60周岁的南宁市城区户籍老年人（不包含入住养老机构的老年人），在“长者饭堂”用餐（午餐）可享受补助。
据悉，“长者饭堂”是指政府通过补助方式，选定为老年人提供助餐配餐服务的场所。根据《通知》要求，南宁市将在各城区、开发区共设置首批50个“长者饭堂”。目前，南宁市有关部门正在加快“长者饭堂”的筹备前期工作，各站点具体投入运营时间以各站点发布的通知为准。
对于“长者饭堂”站点运营方可享受的补助，“长者饭堂”的食品安全、卫生环境安全等方面，《通知》也提出了明确要求。比如，对纳入老年助餐配餐服务的社区日间照料中心和养老机构，给予一次性建设补助2万元；城市养老服务中心，给予一次性建设补助3万元。
《 人民日报 》（ 2019年10月24日 13 版）
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