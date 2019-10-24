抽筋不都是因为缺钙
抽筋的学名叫做肌肉痉挛，是一种肌肉不自主的强直性收缩。
抽筋自古即有之，在中医学中当属“筋痹”范畴，《素问·长刺节论篇》曰:“病在筋，筋挛节痛，不可以行，名曰筋痹。”《医宗金鉴》曰:“筋痹，筋挛节痛，屈而不伸也。”
抽筋可发生于身体的多个部位，日常生活中的抽筋多以小腿和脚趾的肌肉痉挛较为常见，发作时疼痛难忍，有僵硬感觉。尤其是半夜抽筋时往往把人疼醒，持续长时间不能止痛，而且影响睡眠。
提起抽筋的原因，大家首先会想到的就是缺钙了。诚然，缺钙是抽筋的常见原因之一，但并不是所有的抽筋都因为缺钙，下面我们就来了解一下常见的抽筋原因，从而在日常生活中避免抽筋可以做到有的放矢。
寒冷刺激。比如在寒冷的条件下进行体育活动，冬泳前未进行好准备活动等。低温使肌肉兴奋性突然增高从而发生强直收缩，从而造成抽筋的发生。同时，应注意的是，在空调房内睡觉没有盖好被子，也是夏季夜间抽筋的原因之一。
运动疲劳。长时间的剧烈运动会使肌肉产生疲劳，代谢产物乳酸增多，从而在运动过程中或之后引起肌肉痉挛。
电解质缺失。短时间大量出汗或吐泻之后，体内离子及液体大量丢失，易造成肌肉痉挛。同时，孕妇、青少年易出现缺钙的现象，当血液中的钙离子浓度过低时，会造成肌肉的神经兴奋性增加，促使肌肉收缩从而导致抽筋。
此外，部分药物与疾病如动脉硬化、脉管炎等也可能造成抽筋的发生。
怎样可以预防抽筋？
注意防寒保暖：寒冷环境中要注意防寒保暖，必要时可加用护膝、护腿等装备保护薄弱环节。
科学锻炼，运动前做充足的准备活动，循序渐进，量力而行，运动后进行拉伸训练。
补充液体及电解质，活动量大，需要及时补充液体及电解质以避免电解质紊乱。
均衡膳食，保证营养。需要注意的是，单纯补钙不一定能达到理想的效果，还应该多晒太阳从而补充维生素D，辅助钙的摄取。
（中日友好医院副主任医师张启栋）
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