互助县人民医院改革创新 提升能力

改革是动力，创新是生命。深化改革、锐意创新使互助县人民医院凝聚动力，能力提升，飞速发展。互助县人民医院成立于1950年，1994年被评定为国家二级甲等医院，2015年底晋升为省内县级医院首家三级乙等医院。深化县级公立医院综合改革，积极推行现代医院管理制度，使互助县人民医院走上了一条享誉全国、引领全省的切实改善民生保障的改革发展之路。

2013年全国启动公立医院综合改革，互助县乘势而上，探索创新，2015年底被国务院确定为国家四个县级公立医院综合改革示范县之一。作为互助县域医疗服务中心，互助县人民医院紧紧围绕改善医疗服务民生保障这一突出难题，勇于担当，领受使命，雷厉风行，探索推进。严格按照国家省市县各级党委政府决策部署，将公平可及、群众受益、保障健康作为推进医改的出发点和立足点，以提升综合服务能力、推行现代医院管理制度为抓手，以改革管理体制、运行机制、人事薪酬、医保支付等为重点，综合施策，全面推进，聚力健康青海和大病不出县这一核心目标，破解土乡群众“看病贵、住院难、看病远”难题。医院结构规模和服务能力有了全新发展。创新实现全省县级医院质量认证、提档升级、人才引进、科室建设、提升能力、改革人事薪酬分配制度、推行现代医院管理制度等10多项第一，成功承办全省全市县级公立医院综合改革现场观摩会。医院管理和医改试点得到国务院、国家卫健委领导一致肯定。被确定为青海省推行现代医院管理制度试点医院。荣获全国“县级医院影响力价值奖”，授予“县域医改样板医院”称号，院长被授予“第十届中国医师奖”、“中国县级医院百佳院长”、“白求恩式好医生”、“全国卫生计生系统先进工作者”等称号。跻身全国县级公立医院推行现代医院管理制度示范样板医院，全省健共体试点医院。

创新管理机制，谋求能力发展

率先创新管理机制，全面推行现代医院管理制度。在县医改领导小组和县级公立医院管理委员会的领导下，行切管理体制，制定管理章程，完善管理制度，落实医院独立法人主体地位。建立医院议事会议制度，对医院重大事项和大额资金使用均通过支委会、院务会集体讨论并按规定报批执行。对涉及职工切身利益重大事项，按照有关规定提请职工代表大会讨论或审议，充分发挥了党支部的政治核心作用和职工代表大会的民主监督作用。全面推进医院治理体系和管理能力建设，具体实现医院治理体系和治理能力现代化，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，为更好地满足人民群众看病就医需求，推进健康互助建设奠定了坚实基础，医院管理逐步走向科学化、规范化。

率先创新人才使用机制，深化人事薪酬分配制度改革。医院大刀阔斧，雷厉风行，迅疾推进人事薪酬制度改革。推行备案制。规范厘清人员、结构规模。实行全员竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。完善考核激励机制。以考核结果计发绩效工资，探索实施 “两个允许”，重点向临床一线、风险岗位、关键岗位倾斜。人事薪酬制度改革，打破原有体制机制，月人均增资1500元，充分调动了医务工作人员工作的积极性和主动性，又使医院有结余资金用于事业发展，为医院的发展带来了活力。

率先创新能力建设体制，大力提升综合服务救治能力。一是立足改革前沿，瞄准人才这一改革发展的决胜资源，吸收引进优秀人才。依托与北部战区总医院、盛京医院、宣武医院等对口帮扶平台，充分发挥技术优势，大力提高医务人员的业务能力和水平，带动临床科室的业务发展。积极引进高端人才，先后柔性引进“千人计划”专家3名，引进高层次卫生技术人才专家2名。成立互助县人民医院专家工作站，建立低氧适应研究所、脑卒中远程会诊系统平台，彰显顶尖人才的引领作用，促进医院教科研能力快步发展。以多点执业引进骨干人才的方式，与28名省级医院知名专家签订长期协作协议，担任学科带头人，开展带教、坐诊、指导重点专科建设及科室日常管理等。二是发展专科建设，破解医疗技术难题。率先在全省县级医院成立ICU等多科室，三四级手术和急危重症救治能力显著提升，并为广大患者就近就医治疗提供了最便利最优质的条件。

彰显龙头示范，优化服务机制

率先创新文化载体，党建、民族团结扎实推进，精神文明、 “多城联创”成绩斐然。充分发挥党支部对医改、四重一大的领导作用，党建工作、“三基建设”扎实深入、卓有成效，党风廉政建设、创建民族团结进步工作，创特色、抓亮点，出新招、出实招，持续深入，扎实推进。确立院训、愿景、医院精神、医院宗旨等，率先创制院歌，创办院报院刊，建立医院微信公众平台，医院文化氛围浓厚。

率先建立紧密型医共体，全面推行分级诊疗制度。做大做细县域内紧密性医共体，建设县乡一体化服务体系。医共体内12家卫生院探索运用“六统一”“八不变”模式统一管理。重视优势资源向卫生院输入下沉。选派29名业务骨干与12所乡镇卫生院建立稳定的对口支援关系，优化完善双向转诊机制。选取10种常见病、慢性病、多发病制定临床路径文本并在12个分院推广运行。建成远程会诊、影像诊断、心电诊断网络，实现区域资源共享，乡镇卫生院技术力量明显增强，基层医疗服务能力显著提升。

率先探索DRGs病种付费工作，严格控制医药费用不合理增长。医院建立DRGs系统，抵御医疗风险，加强医疗安全。强化医疗机构内控制度。积极实行全成本核算和成本控制，积极推行医保支付方式改革。共选取18个专业198个病种开展临床路径管理下的单病种支付方式改革，严控医药费用不合理增长，有效解决了群众“看病贵”的突出问题。

作为农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带,互助县人民医院深化医改，提升能力，全面推行现代医院管理制度，成效显著，亮点凸显，真真切切为建设健康青海交出了一份喜人的答卷。在全国1977所县级公立医院考核中位列第四名，荣获全省三级医院绩效考核并列第一名，多次得到国家和省市县行政部门的表彰奖励，医改经验在省内外交流推广。（互助县人民医院供稿）