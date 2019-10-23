连心医疗推出AI全流程智能放疗系统

日前，在中华医学会十六次全国放射肿瘤治疗学（CSTRO）学术会议期间，连心医疗推出了基于AI的全流程智能放疗系统，实现了从靶区勾画到放疗计划制定的全自动生成，再次解放了放疗医生的重复工作时间。

据连心医疗工作人员介绍，全流程AI智能放疗系统包含AiContour智能勾画、AiPlan智能计划、AiQA智能质控、AiTeam肿瘤协作平台及RAIC·OIS肿瘤信息系统几个拳头产品。其中，Aicontour智能勾画系统上线了全身110多个OAR的自动勾画算法，在落地的近60家放疗机构中得到放疗医生的一致好评。

浙江省人民医院放疗科主任贾勇士表示，“为了实现更好的治疗效果，浙江省人民医院放疗科之前所有的OAR勾画几乎全部由医生完成，工作量巨大，平均每套病例需要耗费医生1-2个小时，引入AiContour之后一套病例的OAR勾画在3-5分钟就能够完成，我们科里吴树强大夫也说，这个东西（AiContour）早来一年，那去年回顾性剂量学统计的课题可以省下一个月的时间喽。”

此外，在2019 CSTRO卫星会期间，来自于四川省肿瘤医院的郎锦义院长发表了《关于建立AI放疗勾画标准专家共识的探索和思考》的主题演讲，他表示基于AI技术推动建立一个“可量化分析”的勾画标准专家共识，对于推动我国放疗行业的发展有深刻的意义。