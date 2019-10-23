10月22日-23日，全国疾控系统青年思想状况调查部署会在上海召开，中国疾控中心党办主任路凯同志在会上作了以科研方式抓党建为主题的党团课。各省疾控中心团青工作骨干、党务干部、全国疾控系统青年思想状况调查课题组成员等60余人参加会议。

路凯同志以《学贯新思想 创新党建工作——以科研方式抓党建》为题，从当前疾控党建工作存在的主要问题、结合工作实际的解决方法、党建对推动疾控工作的实际意义和成效思考等几个方面，详细总结阐述了中国疾控中心党委和中国卫生计生政促会疾控制分会在过去三年中以科研方式抓党建的工作模式和所取得的成绩，并进行了深入的理论思索探讨，为与会的疾控系统青年党团干部上了一堂生动的党建实操课。

以科研方式抓党建是中国疾控中心党委2017年根据新形势下疾控系统党建工作面临的新情况新问题提出的创新工作模式，坚持以科研精神履行党建职责，以科研态度立起工作标尺，以科研思路提升能力素质，深入调查研究，严密科学论证，树牢工作标准，不断增强党建工作的规范性、针对性、科学性和系统性，提高疾控系统党建工作质量水平。两年来，已出版《创新党建工作 建设健康中国——2018年疾控优秀党建材料汇编》书籍，在《旗帜》杂志发表了两篇党建论文，在行业报纸《健康报》上刊登了28篇党建文章，取得了实实在在的成效。（中国疾病预防控制中心党办 曾彦）