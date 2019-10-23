缺乏运动、挑食节食 使骨质疏松呈年轻化趋势

随着生活节奏的加快，骨质疏松的发病率也有年轻化的态势。青海省人民医院骨四病区主任医师索南昂秀说，有的年轻人本就缺乏运动，又有不少不良嗜好，加上挑食节食导致饮食中钙元素的摄入减少，达不到理想的骨骼峰值量和质量，因而也可能患上骨质疏松。

骨质疏松症是由于多种原因导致的骨密度和骨质量下降，骨微结构破坏，造成骨脆性增加，从而容易发生骨折的全身性骨病。因为潜伏期长、早期没有明显症状，骨质疏松常被称为“沉默杀手”。

专家建议，预防骨质疏松，一方面要合理膳食，均衡营养，多食用含钙、磷元素高的食品，如牛奶、鱼虾、豆制品等。另一方面要坚持科学的生活方式，如加强体育锻炼，少吸烟，少饮酒，控制咖啡、浓茶及含碳酸饮料的摄入量。此外，还要加强日光照射。“高原地区阳光充足，经常接受阳光照射会对维生素D的生成及钙质吸收起到非常关键的作用。”索南昂秀说。

“对于骨质疏松的预防，很多人都知道要补钙，花大价钱买来的钙片和保健品其实未必能起到作用。”索南昂秀说，随着年龄的增长，人体对钙的吸收效果是不同的。“所以我们建议老年人应每年进行一次骨密度检测，切忌盲目补钙，要谨遵医嘱，结合自身情况对症下药才能达到效果。”