秋季小儿哮喘多发 应避免接触过敏原
秋季是小儿哮喘的多发季节。医疗专家提醒，过敏原暴露是诱发哮喘的常见原因，有哮喘过敏体质的孩子尤其要注意避免接触过敏原。
专家介绍，小儿哮喘是一种慢性气道炎症，主要表现为呼吸急促、喘息反复发作，还有一些不典型的症状，如慢性咳嗽、胸闷等。哮喘反复发作不但导致患儿反复就诊，还可导致肺不张、胸廓畸形等不良后果，严重影响孩子生活质量。
重庆医科大学附属儿童医院呼吸中心主任罗征秀说，哮喘表型复杂，临床表现及诱发因素个体差异较大。如对哮喘认识不足，易被误诊为支气管炎、喘息性支气管炎或肺炎等。
专家提醒，呼吸道感染、过敏原暴露等是诱发哮喘急性发作的常见原因。在日常生活中，常见的过敏原有牛奶、鱼、虾、蟹等食入性过敏原，也有尘螨、花粉、动物毛屑等吸入性过敏原。
“找到过敏原，才能有效避免哮喘发作，做到早期监测及干预。”罗征秀说，改善家庭卫生环境，定期洗晒衣被，防止尘螨聚集等，可有效预防相关过敏原引起的哮喘发作。另外，冷空气刺激也可能诱发哮喘发作，秋冬季出门可以给孩子戴口罩，避免冷空气吸入刺激。
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