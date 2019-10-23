由人民网·人民健康联合中国健康管理协会举办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛于10月16日在北京召开。本次论坛上，人民网·人民健康推出人民守护项目，并与药联健康、妙健康进行了项目合作签约，旨在进一步落实《健康中国行动（2019—2030年）》，助力健康中国战略实施。

《健康中国行动（2019—2030年）》（以下简称《行动》）倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，围绕疾病预防和健康促进两大核心，强调关口前移，采取有效干预措施，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量，延长健康寿命。同时，《行动》要求构建全媒体健康科普知识发布和传播的机制，加强对健康教育内容的指导和监管，要运用“两微一端”以及短视频等新媒体，推动“互联网+精准健康科普”。

为发挥权威媒体的资源及平台优势，履行社会责任，服务人民健康，助力健康中国行动实施，人民网·人民健康推出“人民守护”项目，项目依托于人民健康全媒体平台权威资讯、人民好医生权威视频内容等优质资源，联动相关监管机构、地方政府、医疗机构、金融保险机构、大健康服务机构，以“关爱人民、守护健康”为出发点，做好健康知识的宣教、健康促进一体化服务；同时，项目围绕心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、传染病、地方病、心理疾病等疾病领域，推动预防、治疗、康复、健康促进一体化服务，提升健康服务的公平性、可及性、有效性，实现早诊早治早康复，联动地方政府、企业及个人群体，共同探索落地《健康中国行动（2019—2030年）》的新模式。

人民守护项目覆盖政府、企业、家庭与个人。政府合作方面，人民网·人民健康将协同地方政府，共同构建全媒体健康科普知识发布和传播的机制，打造权威资讯内容，组织编制相关知识和信息指南，结合地方政府的工作目标，联动推进，研究制定实施方案；企业合作方面，人民网·人民健康将联动企事业单位做好职业健康管理，针对不同职业人群，倡导健康工作方式，预防和控制职业病危害，打造职业健康管理新模式；家庭与个人健康管理方面，人民网·人民健康以推动每个人是自己健康第一责任人为目标，通过媒体宣传及相关活动，改善个人健康管理意识，鼓励个人和家庭积极参与健康中国行动，落实个人健康责任，养成健康生活方式，努力通过人民守护项目培养出更多的“健康达人”。