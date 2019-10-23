3年增效18.8亿 他们把中药废弃物变成宝
22日，记者从南京中医药大学获悉，该校段金廒教授领衔完成的“中药资源全产业链循环利用适宜模式与技术体系创建及其推广应用”项目，荣获2019年度中国循环经济协会科学技术奖一等奖。相关技术成果在全国10余省份共20余家药材生产及深加工企业推广应用，近3年新增经济效益达18.8亿元。
段金廒介绍，他带领的团队突破了中药废弃物高值化利用的关键瓶颈，围绕中药资源产业化过程产生的非药用部位、深加工过程中产生的废弃物、副产物等开展基础与再生利用研究，系统构建出适宜于中药固废物及副产物生物转化、化学转化和物理转化技术体系，形成以膜集成技术为特征的中药废水综合治理技术示范，创建适宜于不同资源类型的资源化模式，将中药全产业链过程的非药用部位、固/液废弃物及副产物转化为新医药及健康产品原料、新资源药材、生物炭及炭基复合肥等8大类30余种资源性产品。（金凤 通讯员钟意轩）
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