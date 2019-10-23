亩产1046.3公斤！袁隆平团队交出第三代杂交水稻成绩单
“这个结果我满意。我们在湘北、湘中、湘南都有实验田。力争明年通过湖南省审定，再向全国推广，做更大面积示范和种植。”22日，长沙，湖南杂交水稻研究中心一片欢愉。中国工程院院士袁隆平团队第三代杂交水稻技术育出的新组合经实地测产后，由专家组晒出了产量“成绩单”。袁隆平也开心地作出了如上评价。据测产结果，第三代杂交水稻在衡南县基地的实测实收，平均亩产达1046.3公斤。
袁隆平团队超级杂交稻技术截至目前经历了三代。第一代为以细胞质雄性不育为遗传工具的“三系法”。第二代为以光温敏雄性不育为遗传工具的“两系法”，这也是现下超级杂交稻的主流育种法。不过，两者各有缺陷：三系不育系配组受局限，两系不育系繁殖和制种存在风险。
第三代技术，则有效地解决了前两代育种法的缺陷，并“遗传”了其优点。所谓第三代杂交水稻，即利用普通隐性核雄性不育系为母本，以常规品种、品系为父本配制而成的新型杂交水稻。袁隆平认为，这是未来水稻杂种优势利用的一条理想途径。
据悉，湖南杂交水稻研究中心现已建立了成熟的第三代杂交水稻育种技术体系，选育了一批第三代杂交水稻不育系，并通过籼、粳亚种间优势利用，培育出了系列苗头强优组合。今年，团队在长沙、衡南、湘潭、桃源、赫山等地进行了第三代杂交晚稻试验示范。
此次，湖南省农学会组织中国农业科学院、福建省农业科学院、中国水稻研究所等单位专家，对团队在湖南省衡南县云集镇、湘潭市雨湖区及长沙市芙蓉区示范的第三代杂交晚稻系列组合试验进行了现场观察与测产。专家认为，这些第三代杂交晚稻组合优势强，有望带来产量上的重大突破，成为全球水稻种植的新“福利”。（记者俞慧友 通讯员魏科 辛业芸）
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