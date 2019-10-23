母乳中一种化合物能对抗致病菌
发表在英国《科学报告》杂志上的一项新研究提出，人类母乳中的一种化合物能够对抗有害细菌造成的感染，又不会对有益细菌造成影响，为母乳有益婴儿健康增添了新证据。
美国全国犹太人医学研究中心和艾奥瓦大学等机构研究人员合作发现，人类母乳中的月桂酸单甘油酯含量是牛乳中月桂酸单甘油酯含量的约200倍。月桂酸单甘油酯是一种在自然界中天然存在的化合物。研究人员在确定人类母乳中含有高水平月桂酸单甘油酯的同时，还发现人类母乳能抑制金黄色葡萄球菌、枯草杆菌和产气荚膜梭菌等致病细菌的生长。此外，母乳喂养的婴儿体内有较高水平的双歧杆菌、乳酸杆菌等有益细菌。（张晓茹）
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