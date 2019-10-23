先前有一些研究怀疑患牙周炎可能提升高血压风险，但证据不足。英国一项最新研究证实，牙周炎患者确实更可能患高血压，且牙周炎越严重，患高血压风险越高。

伦敦大学学院伊斯特曼牙科学院研究人员分析26个国家和地区81项相关研究提供的线索后，得出上述结论。他们发现，牙周炎患者平均动脉压比没有患牙周炎者高得多，收缩压和舒张压平均比后者高4.5毫米汞柱和2毫米汞柱。

研究报告由英国《心血管研究》双月刊刊载。报告主要作者伊娃·穆尼奥斯·阿吉莱拉说：“这些差别不容忽略。血压增加5毫米汞柱关联死于心脏病和中风的风险上升25%。”

研究人员发现，牙周炎越严重，患高血压风险越高。中度牙周炎关联高血压风险增加22%，重度牙周炎关联高血压风险增加49%。据推测，导致牙周炎的细菌可能诱发全身炎症反应，进而影响血管功能，提升高血压风险。他们建议医生将患高血压的风险告知牙周炎患者，鼓励患者改变生活方式，如多运动、注意饮食健康等，以预防高血压。（王鑫方）