重拳治理儿童保健品乱象
近年来，为了孩子身高、智力的发育，不少家长热衷于购买儿童保健品。然而，一些不法企业、商家也抓住了家长这种心理，以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手段欺骗消费者，致使儿童保健品市场出现各种乱象。
【短评】 当前，全社会对儿童保健品质量越来越关注，但针对儿童保健品乱象的整治力度还需要加强。这首先需要职能部门强化日常监管，打击非法经营行为。同时，还需从提升公共安全意识的角度入手，加强科学常识的普及，提高家长、社会公众的科学素养，为儿童服用保健品设置“安全阀”。此外，还要通过监管手段提档升级，形成社会治理的合力，保障儿童保健品市场规范有序发展。
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