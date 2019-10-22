整治儿童保健品乱象 须打出组合拳

近年来，为了给孩子在身高、智力、健康等方面提供助力，不少爱子心切的家长将各种儿童保健品送进孩子口中。然而，一些不法企业、商家也抓住了家长这种心理，以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手法骗取消费者的钱财，致使儿童保健品市场出现各种乱象。（10月20日法制日报）

国家市场监管总局8月20日正式发布的《保健食品标注警示用语指南》规定，从2019年10月1日起，“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”警示用语必须以黑体字醒目刊载于保健品包装上，这不仅是对消费者的提醒，更希望消费者牢记在心里。

然而，在相关部门严打针对老年人的保健品骗局后，儿童保健品市场非法行为开始抬头，各种产品五花八门，俨然“无所不能”，而为了给孩子在身高、智力、健康甚至视力等方面提供助力，不少爱子心切的家长也是听信忽悠，主动将各种儿童保健品送进孩子口中。

殊不知保健品就是保健食品，具有一般食品的共性，能调节人体机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。特别是青少年处于生长发育期，有很多保健功能并不适宜少年儿童，某些“大补”之物尤其伤害稚嫩的身体。从现有实例来看，有的孩子长期服用某类保健品，有的孩子甚至同时服用多种保健品，不仅没有强身健体，反而惹病上身，健康严重受损。

少年儿童是社会的重点保护对象。儿童保健品市场虚假宣传、非法营销、诱导消费者过度消费成为行业惯例，唯利是图，乱象纷呈，伤害孩子们的身体，侵犯了消费者利益，扰乱了市场竞争秩序，损害社会安宁，理当强力遏制。

造成儿童保健品市场乱象的原因是多方面的，有以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手法骗取消费者钱财的不法商家，也有保健食品市场因缺乏“保健食品监督管理条例”这个法律依据而出现的一定程度的混乱，还有人们对于保健品的根深蒂固的错误认知。要消除这些问题，必须有的放矢，打出组合拳。

首先要健全法规，尽早制订“保健食品监督管理条例”，健全、完善食品药品保健品管理标准，使保健品市场监管有章可循，建立起完整科学的法规体系，强化网格化日常监管，加大对保健食品和婴幼儿配方食品的抽检力度。打击非法经营行为，严格追责制度，加强职能部门主要部门和地区之间的执法联动，完善黑名单和行业退出制度。督促行业加强自律。同时要严格落实《保健食品标注警示用语指南》等规定，运用多种方式大力普及保健品知识，着力纠正广大家长服用儿童保健品不一定“有益”、但肯定“无害”的错误认知。

保健品相关企业则要认清形势，遵纪守法，规范经营，提升行业自律，改变以往那种夸大其词、牟取暴利的营销方式。其实，只要诚信经营，在国民追求健康、长寿的大环境里，保健品依然可以大有作为。

而家长们要树立正确的育儿观念、营养观念，学习、了解医学常识，孩子患病要去正规医院诊治，不要道听途说，跟风盲从，避免自己花了大价钱，反而损害了孩子健康。