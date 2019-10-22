复方丹参片等37批次药品抽检不符合规定
日前，药监部门发布药品质量抽检结果显示：柏子仁饮片、柴胡饮片、盐酸奥洛他定滴眼液、复方丹参片、果糖二磷酸钠片、多西他赛注射液等37批次药品不符合规定，标示生产单位涉及铜陵禾田中药饮片股份有限公司、河北创健药业有限公司、湖北济安堂药业股份有限公司、上海天龙药业有限公司、上海创诺制药有限公司等。
上海市药监局介绍，日常大家随手可以购买的眼药水非常容易“栽倒”在“可见异物”这一项上。所谓可见异物，是指存在于注射剂、滴眼剂中，在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质。（全媒体记者涂端玉）
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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