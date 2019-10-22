垃圾分类全民参与需要鼓励创新

你家小区开始“楼道撤桶、定时定点分类投放垃圾”了吗？如果已经实行楼道撤桶，会不会对扔垃圾还要定时定点下楼感到不便？近日，住在广州市黄埔区的部分市民，开始尝鲜新服务——通过新上线的微信小程序“滴垃”，居民可以享受小哥上门有偿收运和投放垃圾的服务。除了常规的餐厨垃圾和其他垃圾，居民还可以“滴”个小哥上门变卖可回收物及收运大件垃圾。

为更好地解决城市生活垃圾问题，中国多个城市生活垃圾分类收集试点工作已开展近20年。2017年，发改委、住建部印发《生活垃圾分类制度实施方案》，确定在2020年底前，在北京、上海、广州等46个重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类。这也让各地的垃圾分类工作进入了快车道。

应该说，随着垃圾分类工作的持续推进，近年来，居民的环保意识普遍增强，但进入实际操作环节，参与度还需不断提高。有的人图方便，楼道撤桶后就随手乱扔；有的人错过扔垃圾时间，就将湿垃圾混入干垃圾中扔掉。笔者所在的小区，楼道撤桶后，分类垃圾桶在小区的摆放位置就引起各种争议，谁也不愿意垃圾桶放在离自己楼栋近的地方。

这其中当然有个人素质和认识不到位的问题，但我们必须认识到，生活垃圾分类改变的是公众长期形成的行为习惯。变方便为不方便，肯定有一个适应过程，也需要通过各种技术和管理手段创新来进行引导，最大限度减少垃圾分类带来的不方便，缩短公众适应期，这样才能够夯实全民参与的基础，将垃圾分类的共识转化为行动力。

用微信小程序来预约代收垃圾的形式，是一种很好的“用技术改变生活”的创新，既符合网络生活下年轻人的生活习惯，又满足了家庭垃圾有偿回收的诉求，还解决了垃圾分时投放不便的问题。目前虽然试点的社区还相对较少，效果究竟如何还有待观察，但社会治理要见实效，确实需要群策群力，多点发力。除了“滴”个小哥上门代收之外，各种创新形式都不妨试试。比如，目前公众最担忧的就是自己辛苦分好类的垃圾会被倒进一辆车运走。如果能创新管理形式，对收运处理环节进行有效监督，让垃圾的去向一目了然，打消公众疑虑，相信也将大大推进垃圾分类的进程。

垃圾分类是一场没有硝烟的全民战争，等不得慢不起，培养公众参与意识，需要强制推行来形成习惯，更需要加强服务来深化共识，这样方能赢得这场生态环境保护战的胜利。 （谭敏）