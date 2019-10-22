警惕“纸螃蟹”的隐性危害

从“实体”向“虚拟”转变的过程中，同样也需要处理好实物和券之间的对应关系

近几年，螃蟹券逐渐成为亲朋好友之间的秋季热门赠礼，但其中的猫腻和套路不少。媒体调查发现，很多蟹券存在货不对板、店家跑路、标价虚高等问题，如150元蟹券，大闸蟹采购成本仅50元，有的人历时两年都未能成功提货；有的经销商一边高价卖券一边打折收券，即使一只螃蟹都没卖出，也能收益颇丰。对“纸螃蟹”这种异化了的礼券经济，其隐性危害不容小视，有必要保持警惕。

一方面，“养蟹不如卖蟹，卖蟹不如倒蟹”会破坏正常的市场秩序，让商家不再重视产品质量、以次充好，最终使消费者利益受损。另一方面，“纸螃蟹”大量空转，无法反映真实供需情况，可能误导蟹农。部分经销商有个如意算盘：他们“印制”蟹券数量比实际销量多，若提货量大就借故拖延到第二年，若蟹券拖过期则等于白赚。然而，蟹农可能会被电商平台供销两旺的数据误导，盲目扩大生产，导致螃蟹滞销。

此外，带有金融衍生品属性的“纸螃蟹”，也暗藏与金融产品类似的风险。在蟹券交易中，螃蟹成了一种预售商品，已支付全款的消费者很难知道经销商未来能否履行消费合同。一旦经销商出现资金链问题、破产甚至卷款跑路，最终埋单的人，要么是蟹农，要么是消费者。因此，蟹券作为礼品看似“体面”，但在让各方表面共赢背后，有可能为销售欺诈埋下隐患，也很可能让蟹农或消费者最终蒙受经济损失。

事实上，从流行一时的月饼券，到现在出现的蟹券，再到各种层出不穷的礼品券，可以说，作为实物等价物的“券”促进了商品流通，这本身代表着市场经济向着更高层次发展，也说明人们的消费方式、消费体验在不断升级。但在这个从“实体”向“虚拟”转变的过程中，同样也需要处理好实物和券之间的对应关系。就像风筝飞得再高再远，也需要有实际的绳索拉住。蟹券等礼品券确实更利于商品的流通，但只有始终与实际商品保持有机联系，才能防止礼品券难以兑付甚至滋生诈骗等问题。

具体来说，一方面，监管部门应挤掉蟹券“超发”的水分，对电商销售平台加强监管，要求缴纳足额保证金，防止不法分子利用电商、微商等渠道圈钱；另一方面，相关行业协会也要积极作为，防范各种产业乱象。而对消费者来说，也应提高经济、金融方面的知识素养，对包括蟹券在内的各种礼品券增强鉴别能力。系牢监管之绳，形成社会合力，才能防止蟹券的隐性危害。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 05 版）