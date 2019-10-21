互联网+医疗搭上5G快车 助力健康中国发展

10月19日，“中国远程医疗与互联网医学大会”在京召开。本届大会以“5G智能·远程协同·物价医保”为主题，在聚焦推动5G通信技术在医疗界转化应用的同时，解读国家关于互联网+医疗健康物价和医保政策及金融机遇，搭建交流智慧医疗领域经验舞台，共同探索互联网+医疗健康发展的新政策、新机制与新机遇，助力健康中国战略。

图为大会现场

大会表示，随着中国5G通信发展，5G技术推动互联网+医疗健康迎来新技术时代，室内5G千兆网的优势，为远程医疗和互联网诊疗带来了高通量、低时延、大连接等体验，助力医疗信息化向着数据化、移动化、远程化、协同化、智能化发展，让智慧医院、分级诊疗等业务“如虎添翼”。

会议当天发布了由国家卫生健康委、全国80余家省部级医院、中国医学装备协会、中国信息通信研究院、中国联通、中国电信、中国移动、华为等共同参与测试、讨论制定的《基于5G技术的医疗网络建设标准（无线接入分册）》（以下简称《标准》）。该《标准》作为由医疗行业和通信行业企业代表联合发布的首个5G技术标准，标志5G技术通过前期试点应用已在医疗领域初步形成典型应用场景和网络建设参数规范。

与此同时，“国家远程医疗与互联网医学中心医疗5G网络建设工作委员会”正式成立，将持续推进《标准》的完善升级和示范推广。在其助力下，与国家远程医疗与互联网医学中心连接的5300多家医院得以在5G技术下按照统一标准着手建设高质量、同质化的5G医疗网络。后续通过纳入国家卫生行业标准，该《标准》将覆盖至中国整个医疗健康行业，助力健康中国的发展。

为了推进全国远程医疗信息技术与金融业的深度融合，国家远程医疗与互联网医学中心与招商银行也在大会上共同启动了金融科技试点项目。双方将依托国家远程医疗与互联网医学中心远程医疗协同业务，把电子身份凭证与在线支付结合起来，积极发挥招商银行在金融领域服务优势，共同探索金融服务支撑保障远程医疗发展的新路径。

此外，医疗人工智能的技术转化也是业界关注的重点，为此，中日友好医院与深睿医疗签署人工智能转化研究战略合作协议，并共同为共建肺部影像人工智能多中心研究联合实验室揭牌。

据介绍，国家远程医疗与互联网医学中心是国家卫健委设立的业务指导单位，依托中日友好医院建设，在研究远程医疗管理规范、互联网诊疗管理办法、互联网医院管理办法、推行互联网+医疗便民惠民指导意见等行业政策中发挥了重要作用。

同时，远程医疗管理专家工作委员会，远程听证专家委员会，超重与肥胖诊治专家委员会，可视化超声引导的针刀治疗专家委员会在此次大会上成立。