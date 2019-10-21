国际医疗保险论坛在京举行 标准化探索激活跨境医疗

10月16日，首届国际医疗保险论坛在北京举行。中国医院协会国际医疗服务专委会副秘书长赵亮以及跨境医疗服务机构西肿健康董事吉春燕、QTC中国区医学总监王昆等就跨境医疗行业现状、行业规范、未来发展趋势等进行了探讨。

百亿蓝海下的跨境医疗

吉春燕指出，在复杂疾病治疗方面，基于国内外医疗差异产生了跨境医疗的需求。比如在儿童肿瘤外科领域，中美两国存在较大差异。以国家和地区划分，日本的质子重离子治疗较为先进，且部分医疗机构的费用低于国内；欧洲神经外科的微创手术切除脑肿瘤技术较为先进等，这些都为患者提供了更多治疗的选择。

在中美治疗差异不会太大的肺癌、胃癌、肠癌领域，国外在用药方面能根据国外研制药的最新进展，具备更为便捷的购药渠道和途径。此外，由于中美医疗理念和体系差异，就医环境、服务、帮助患者治疗和决策方面都有明显的差异，尤其在重疾领域。

“我们在面对国内患者时发现，一是他们获取信息及对国际医疗的认知尚不全面，二是基于语言、交通等原因，他们对于赴海外治疗持有保守和谨慎态度。”吉春燕说，“复杂疾病和肿瘤疾病，第二诊疗意见越早进行对医生的决策和对患者的帮助越大。我们跟国外很多医院第二诊疗意见领域已经开展了比较顺畅的合作，可以通过远程视频会诊方式，既能够为患者节约成本，又能够及时地给患者第二诊疗的意见和确诊。患者不仅要有这样的认知，其次还要有支付能力，国际医疗保险如果能够覆盖的话，患者选择机会会更多一些”。

王昆表示，由于国内外治疗费用差异较大，一些跨境医疗服务机构正在改变营业模式，希望借助保险让患者拥有更多选择权。“患者可以结合国内、国外医生专家，选择是赴海外治疗还是留在国内治疗。”王昆说。

跨境医疗未来探索 推动医疗服务标准化

由于存在语言沟通和病症复杂性，患者享受跨境医疗服务需要专业性极强的机构进行对接。目前跨境医疗行业市场良莠不齐。对于如何甄别专业的跨境医疗服务机构，吉春燕特别提醒患者，有正规的医疗背景和海外医疗机构合作资源的才值得信赖。

“对于患者来说，要有甄别跨境医疗服务机构医学专业水平的能力，重点是要看其是不是真的有专业医学背景和医疗机构的专业支持，是不是有对患者复杂病情做出准确判断的能力，是不是能为患者精准推荐优质和匹配的国外专家和医院，是不是有能力判断患者在什么阶段应该做什么样的治疗，而不是纯粹的利益驱动。”吉春燕表示，“不过对患者来说要全面准确的判断的确比较困难，最简单的办法就是看服务机构是不是有医疗背景和正规医疗机构支持，这是最核心的。”

另外，能否提供后续治疗方案也是跨境医疗患者选择服务机构的重点考虑因素。“很多服务中介送患者出去以后，回来的落地治疗是个问题，海外专家第二诊疗意见的落地也是一样，如果不依托实体医院，治疗方案落地，在国内基本上不可能执行。而我们有自己的肿瘤医院，在跟海外专家充分沟通的基础上可以更好地帮患者做国外治疗方案的延续。”吉春燕说。

据吉春燕介绍，新里程肿瘤医院是西肿健康跟北大肿瘤医院合资共建的医院，依托新里程肿瘤医院平台，西肿健康可以为患者联系二诊远程会诊，同时通过国内医院医生随访和评估，给患者在医疗安全上有很大的保障，也可以更好地帮患者承接国外治疗方案去做延续。

正在调研行业现状的中国医院协会国际医疗服务专委会副秘书长赵亮也表示，行业前景虽然广阔，但标准化、规范化尚待完善，期待国家能出台相关能落地且接地气的政策，目前，国际医疗服务协会正通过整合跨境医疗参与各方共同制定国际医疗服务标准，协助国家制定政策参考，目前标准已经得到卫健委相关领导支持。

他还谈到，“希望发挥中国医院协会和医疗服务专委会平台优势，整合越来越多专业跨境医疗服务机构，并打通医疗机构和商业和健康保险公司的通路。”他说，“如果通过行业协会跟跨境医疗机构形成了一定合力之后，商业保险公司也会跟我们一起探讨制订相关产品。”