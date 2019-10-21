户外活动欠缺 近视儿童激增
据新华社电 英国《泰晤士报》20日报道，英国现有两成16岁以下孩子近视，而20世纪60年代这个年龄段只有7.2％近视。爱尔兰国立大学医院研究人员克莱尔·奎格利认为，长时间从事“视近工作”导致孩子们近视。
视近工作指近距离用眼，包括使用电子产品、读书和写作业。奎格利调查8568名9岁儿童的生活方式和健康状况后得出上述结论。先前研究倾向认为，近视主要由遗传因素造成，但越来越多研究显示，长时间近距离用眼关联较高近视概率。
澳大利亚一家名为国际近视研究所的机构先前研究显示：“6岁儿童如果户外活动时间较少、视近工作较长，12岁以前近视概率较高。”
户外活动有益视力，因为视野开阔、多看远处可以保护眼球晶状体不致变形。另外，户外光线充足、含有较多紫外线波长，同样有益视力。英国隐形眼镜协会前主席克里斯·克尔认为：“一天2小时户外活动是不错的建议。” （王宏彬）
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