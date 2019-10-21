22批次化妆品抽检不合格

日前，国家药品监督管理局官网发布通告称，经检验，标示为台山高富日用化工有限公司等12家企业生产（代理）的艾的染发膏系列（沙金色）等22批次化妆品检出成分与经批准的特殊用途化妆品配方成分不符。

通告显示，涉及标示生产（代理）企业的不合格产品包括：标示为台山高富日用化工有限公司生产的艾的染发膏系列（沙金色）、广州市白云玉洁化妆品厂生产的英歌染发膏（香薰SPA护色）（自然黑），肇庆迪彩日化科技有限公司生产的迪彩染发焗油（自然黑2.0）、广州市白云区人和荻薇日用化妆品厂生产的荻薇染发膏5/77（栗棕色）、荻薇染发膏22/0（红色）、广州联颖化妆品有限公司生产的蕾珂美亮润清透防晒乳SPF50+PA+++等，以上产品此次均进入了质量“黑榜”。

监管部门提醒消费者，染发产品属于我国日化领域“假冒伪劣”重灾区，大家尤要打醒精神选购，建议通过正规渠道购买品牌产品。为何形形色色染发膏容易让人“栽跟头”？业内人士表示，这是因为染发膏利润空间较大，其制作门槛较低，不少“家庭作坊”式的团队依然存在。（全媒体记者涂端玉）