科学家绘制全球儿童死亡“地图”

据英国《自然》杂志近日发表的一项研究，科学家绘制了全球5岁以下儿童的详细死亡“地图”，估计有1.23亿儿童于2000年—2017年间死亡。研究考察了儿童在5岁前的死亡风险如何因出生地而异，这一原因能为消除全球儿童可预防死亡的政策和公共卫生项目提供关键信息。

全球儿童死亡数量已从1950年的1960万例降至2017年的540万例。2017年，93%的儿童死亡发生在中低收入国家。联合国可持续发展目标要求到2030年消除儿童可预防的死亡。虽然这一目标已经取得了巨大进展，但次国家级（比如州省或区县）的死亡率依然存在差异。

要实现消除可预防死亡的目标，就要对儿童死亡率和趋势有充分的了解。美国华盛顿大学团队为2000年—2017年间非洲、亚洲、中东、美洲和大洋洲的99个中低收入国家的5岁以下婴幼儿死亡情况构建了一张高分辨率“地图”。研究发现，在国家水平上，所有被研究国家的儿童死亡率在2000年—2017年间下降了41%。2017年儿童死亡率最高的国家分别是印度、尼日利亚、巴基斯坦和刚果民主共和国，不过，死亡率在这些国家的分布并不均匀。团队估计，如果没有地理上的不平等，这8年间约三分之二的儿童死亡是可以预防的。

在一篇“世界评论”文章中，智利前总统米歇尔·巴切莱特指出，降低儿童死亡率不仅要让患儿能够就医，还要付出更大的努力。她写道，“导致死亡的因素可以归结为无法‘治疗’更大范围内的不幸，如贫穷、去权、歧视和不公。此次公布的这种硬数据，必须配合政府以及整个社会层面的共同行动。”（记者张梦然）