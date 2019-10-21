快餐店多的地方心脏病高发
近日，澳大利亚纽卡斯尔大学研究者在澳大利亚和新西兰心脏学会第67届科学年会上宣读了一项研究成果：快餐店较多的地区，心脏病高发。
研究人员分析了快餐店密度与心脏病发病率之间的关系。结果显示，每增加1家快餐分销店，每年每10万人中就有4次额外的心脏病发作。在调整了年龄、体重、高血脂、高血压、吸烟和糖尿病等因素后，这些发现在新南威尔士州的农村和城市地区是一致的。这项研究结果强调了食物环境对健康的重要性，快餐店数量多与健康状况差的联系应引起政府卫生部门对心血管疾病管理的关注，并在今后的公共卫生促进战略和立法中，有针对性地解决这一问题。除了要管制快餐店的位置和密度，居民聚集区还应配有便于购买健康食物的超市和便利店。▲
（王海洋）
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