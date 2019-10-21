石仙桃鲍贝汤开胃
广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟
过度疲劳或一些胃肠疾病会让人没有胃口，吃什么都提不起兴致。这样的人群可试试服用石仙桃鲍贝汤。
取鲜石仙桃150克、鲍鱼10只、干贝30克、猪瘦肉250克。先将猪瘦肉洗净，切厚块；干贝用微波炉中火加热20秒，取出趁热拆丝。然后连同洗净的石仙桃、鲍鱼一齐放进炖盅内，加入清水2升、白酒少许，隔水炖一个半小时，精盐调味即可。
方中，主料石仙桃善于养阴润肺、清热解毒、利湿；鲍鱼滋阴清热、益精明目、调经润肠；干贝滋阴补肾、调中消食；猪瘦肉补中益气、补肾滋阴、养血润燥。诸物合烹，清凉滋润，有良好的调中开胃、补肾滋阴、清热润燥等作用，适合一般人群服食。注意脾胃虚寒者慎服。▲
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