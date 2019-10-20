泡完水的枸杞，吃掉
中国农业大学营养与食品安全博士后 王国义
在中国人的饮食中，枸杞占有重要地位。然而，如何吃，才能最大化地发挥其养生功效呢？
枸杞最有价值的营养素是胡萝卜素，其含量是胡萝卜的2倍还多，在进入小肠后能变成人体可以直接利用的维生素A，有助保护视网膜。枸杞还含有叶黄素等类胡萝卜素，对于保护眼睛黄斑有积极作用。除此之外，枸杞还富含甜菜碱，有助调节免疫力、清除体内自由基。
很多人喜欢用枸杞泡水喝，泡完就把没有味道的枸杞倒掉了，这其实是一种浪费。因为枸杞中的胡萝卜素和类胡萝卜素都属于脂溶性维生素，所以，枸杞泡水还需要连枸杞果一起吃掉。此外，煮粥、煲汤、做菜时也可以加入一些枸杞，既美味又营养。
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