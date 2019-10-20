生酮饮食减肥可能面临血管损伤风险
生酮饮食提倡高脂肪、低碳水、适量蛋白质的饮食结构，受到一些减肥人士的推崇。然而近期刊登在国际期刊《营养素》的一项新研究发现，在短期生酮饮食之后如果立即恢复正常碳水化合物摄入，很容易造成血管损伤。
研究人员以9名健康年轻男性为对象，让他们在采用为期7天的生酮饮食法后喝下含有75克葡萄糖的饮料。他们的生酮饮食结构为70%的脂肪、10%的碳水化合物和20%的蛋白质，符合当下流行的生酮饮食法。
结果显示，这些人体内出现一些生物标记物，提示血管壁受损。研究人员认为，造成这种损伤的最主要原因是短期生酮饮食使体内糖稳态受损，恢复碳水化合物摄入后血糖迅速升高引发代谢反应，导致血管细胞脱落。
这项研究的通讯作者、加拿大不列颠哥伦比亚大学奥卡诺根分校副教授乔纳森·利特尔说，对心血管疾病高风险人群而言，使用生酮饮食法后一旦血糖激增，反而会对血管产生不利影响。
研究人员说，由于这次参与研究的对象均为男性且人数较少，未来他们需要更多研究来验证这些发现。
有观点认为，生酮饮食可以让身体进入“酮症”状态，以体内脂肪而不是葡萄糖作为能量来源。但一些专家认为，长期坚持这种饮食法存在健康风险。
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