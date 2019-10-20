经常吃葱属蔬菜肠癌风险低很多
中国医科大学附属第一医院的研究者发现，食用葱属蔬菜包括大蒜、韭菜、洋葱、韭黄和大葱等，能显著降低患结肠直肠癌的风险。
2009年6月~2011年11月，研究团队在国内三家医院进行了一项配对病例对照研究。研究人员选取了833名肠癌患者，另选取了年龄、性别、居住地区与之匹配、数量相同的健康志愿者。通过对参试者的饮食习惯和发病原因进行追踪调查，研究人员发现，日常饮食中葱属蔬菜摄入量最多的人患结肠直肠癌的可能性比摄入量最少者低79%。每年至少吃约16公斤葱属蔬菜（每天约食用44克）即可显著降低患病风险，食用量越多，其保护效果越好。
研究人员表示，烹饪方法对葱属蔬菜的抗癌效果也有一定影响。例如，煮洋葱会减少具有抗癌功效的化学物质含量，而把新鲜大蒜切成薄片或碾碎则更有益。 （明文）
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