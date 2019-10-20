生理期前情绪不稳 适当做些有氧运动

很多女性朋友都有这么一类烦恼：每次在生理期前或生理期中期都会出现一些身体上不同程度的不适，如腰痛、下腹痛和疲劳等，同时伴随身体不适的还有情绪上的波动，如头痛健忘、失眠、易激动、情绪不稳、心悸眩晕等，这些症状，在生理期到来或者生理期后又很快消失。广东省妇幼保健院妇科和秀魁主任医师指出，这种改变，医学上称为经前期综合征。有经前期综合征的女性朋友，可以根据自身的情况，注意营养、运动、睡眠，放松心情，必要时寻求专业医生的帮助，即可慢慢摆脱这种困扰。

和秀魁介绍，目前认为，经前期综合征的发生，一是可能与生理期来临前的激素改变有关，排卵后，黄体酮激素升高，生理期前雌激素、孕激素水平迅速下降，导致在生理期前期会出现失眠、紧张等植物神经紊乱的症状；二是可能与一些与应急反应及情感控制有关的神经递质有关，这些神经递质在生理期中对性激素的波动和变化会变得更加敏感，从而影响了精神、神经的协调性；此外，情绪紧张、压力、饮食、生活方式，或某些营养元素缺乏等，也可能是产生经前期综合征的重要因素。

经前期综合征不是大问题，但长期反复出现这些不适，或多或少会给女性朋友带来各种烦恼，甚至影响到日常的生活、工作和人际关系。和秀魁支招，有经前期综合征的女性，可以通过调整心情、饮食摄入、适当运动等方式缓解经前期综合征的困扰。

在生理期来临前，可以有意识地调整一下自己的心态，放松心情，注意劳逸结合，可以做一些自己喜欢的事情来转移注意力。另外，可以把自己的情况告诉家人，获得家人的支持和安慰，以减少环境刺激和情绪上的冲突，帮助顺利度过这个不适的阶段。

饮食上注意多吃富含维生素和纤维素的食物，减少或避免咖啡因、酒精或其他辛辣刺激食物的摄入。还可适当做一些有氧运动，如游泳、瑜伽等，以减轻心理压力，缓解身体紧张，需要提醒注意的是，生理期中要尽量避免一些剧烈的运动。症状严重者，可在医生的指导下使用一些药物进行治疗或进行认知行为方面的心理治疗。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）