站在记者面前的信娅娟，圆圆的脸上带着微笑，马尾整齐，衣服干净，身姿挺拔。点开她的朋友圈，一张张照片都是洁白的婚纱、幸福的笑容和英俊的爱人。她刚刚举行了婚礼。

谁能想到，两年前她还站不起来，离不开轮椅。

信娅娟家住河南省驻马店市经济开发区。10年前，她刚从警校毕业，就突发严重类风湿，身上多处关节受损，失去生活能力。年纪轻轻本该回报父母的她，成了家庭的沉重负担。家里陷入贫困和绝望，父母终日以泪洗面。看着曾经的同学陆陆续续穿上漂亮的警服，走上工作岗位，她失落、流泪，甚至想要放弃生命。

重度残疾人贫困家庭，是脱贫攻坚中难啃的一块“硬骨头”。医护支出大、家人受拖累，往往导致“照看一个、拖累一群、致贫一家”的状况，脱贫十分艰难。

2016年4月，习近平总书记主持召开中央深改组第二十三次会议。会议强调，推进家庭医生签约服务，对促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标具有积极意义。要重点在签约服务方式、内容、收付费、考核、激励机制、技术支撑等方面实现突破，优先覆盖老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群。2017年，驻马店市创新实施贫困家庭重度残疾人集中托养模式。由政府出资，依托乡镇卫生院、村卫生室等闲置病房建立托养中心，实行医养结合，对重度残疾人进行免费医护，解除家属的后顾之忧；同时，按照一名护工照看两名重度残疾人的标准选聘护工，护工全部来自于贫困户或重残者的家属。家属既可以直接照顾亲人，又可以发挥余力照顾其他残疾人，获得每月2000元的收入。

信娅娟较早入住驻马店市经济开发区集中托养中心，在这里得到了良好照顾。两年的精心治疗和护理，使她逐渐恢复了健康，慢慢站了起来，笑了起来，生活甜了起来。现在，她自愿留在这里作护工，以实际行动回馈社会。

上蔡县大路李乡栗庄村53岁的农户黄翠英，长期照顾因车祸失能的丈夫。儿子上大学后，因家庭经济压力巨大，多次想放弃学业。后来托养中心建成，黄翠英的丈夫入住，她也被选聘为护工。黄翠英对记者说：“是党和政府给了俺家新生活。在家时候，给他翻个身都难，这里用多功能护理床，按一下就行。吃住都不要钱，我每个月还能有工资。要不是有这样的好政策，俺的日子都不知道咋过，现在又有盼头了……”儿子看到这一切后也动情地说：“我一定要好好读书，将来更好回报社会。”

贫困家庭重度残疾人集中托养减轻了家庭负担，提升了重度残疾人的医护水平，实现了“托养一人，帮扶一家，脱贫一户，温暖一方”。驻马店市探索实行这项改革，让贫困群众、社会各界感受到了党和政府的责任担当和关怀关爱，增强了获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2019年10月19日 04 版）