河南密织儿童血液病救治网络
李季
本报讯 （记者李季）河南省卫生健康委近日召开“儿童血液病和恶性肿瘤救治”新闻发布会。据悉，该省卫生健康委联合民政厅、医疗保障局、药品监督管理局等部门联合发出通知，要求密织儿童血液病和恶性肿瘤救治网络，提出完善诊疗体系、实施定点救治、提高保障水平、降低就医经济负担的目标。
该省按照发病率相对较高、诊疗效果明确、经济负担重等原则，确定10个首批救治管理病种。这10个病种是：再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病、噬血细胞综合征4种非肿瘤性儿童血液病，以及淋巴瘤、神经母细胞瘤、骨及软组织肉瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤、视网膜母细胞瘤6种儿童实体肿瘤。
该省提出，加强诊疗信息在各类相关医疗机构之间的互联互通，为患儿提供全程健康服务；实施家庭医生签约管理，指导做好救治组织、定期复查，提供居家、社区感染防控、健康指导等服务；鼓励新药研发生产，对符合条件的抗癌药品、儿童用药品优先审评审批。探索利用血站富余血浆生产血液制品，用于血液病、恶性肿瘤患儿救治。
该省要求，对于符合条件的贫困儿童血液病、恶性肿瘤患者及家庭，落实资助参加基本医疗保险政策，确保全部纳入城乡居民基本医疗保险范围；对罹患儿童血液病、恶性肿瘤等大病的困难群众，落实该省各项医保倾斜政策，同时积极探索推进商业补充保险；各地对治疗方案明确的病种优先实行按病种付费，合理测算病种付费标准。
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