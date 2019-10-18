200种扶贫产品亮相新机场

昨天，在大兴国际机场航站楼四层东侧F岛，民航局“国家扶贫日”主题活动暨“人民优选”扶贫产品走进中央单位系列展销活动举行。和田雪枣、玫瑰精油皂、青砖奶茶等来自十余个国家级贫困县的近200种扶贫产品亮相。

“这次我们带来了古法梨膏、果蔬干、黄桃罐头，都是我们安徽的特产。”安徽省砀山县林屯村韩清宇介绍，希望这次展销，把村中的特产带到国内外。除了展销活动，航站楼一层的品质生活馆还专门设置了新疆扶贫商品展卖专区。

昨天是第六个“国家扶贫日”，也是第二十七个“国际消除贫困日”。民航局将持续深化行业扶贫，积极推进基本航空服务，每年为贫困地区安排中小机场和航线补贴超10亿元，有效提高贫困地区航空服务水平；大力支持贫困地区支线机场建设，“十三五”期间民航累计安排民航发展基金超过100亿元，积极发挥机场对贫困地区经济社会发展的“引擎”带动作用。（记者 李博）