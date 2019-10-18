今年年底前生猪产能有望探底回升

据新华社北京10月17日电（记者 于文静）农业农村部畜牧兽医局局长杨振海17日表示，综合生猪存栏和能繁母猪存栏环比降幅明显收窄、规模猪场生产由降转增、饲料产量止降回升、种猪销量持续大幅增长等判断，养殖生产积极性正进一步提高，年底前产能有望探底回升，市场供应明年有望基本恢复。

多重因素叠加使全国生猪存栏下降幅度明显收窄。据杨振海介绍，8月份生猪存栏环比降幅是9.8%，9月份收窄至3%；8月份能繁母猪存栏环比降幅为9.1%，9月份收窄至2.8%。两项指标均为今年3月份以来首次收窄。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂在会上表示，国庆节后，猪价出现阶段性较快上涨，主要是前期生猪产能下降、部分养殖场户增加商品母猪留种、各地增加收储等，导致商品肥猪上市量阶段性减少，市场供应偏紧。

“从后期走势来看，目前各项针对性政策措施对于生猪整体产能恢复、激发养殖户积极性的作用正在逐步显现，而且生猪养殖盈利持续处于历史较高水平也有利于生猪产能恢复。”唐珂说，预计四季度产能下降局面将会得到改善，但短期内猪肉市场供给依然偏紧，元旦、春节前猪肉价格将保持高位运行走势，但随着库存冻肉逐步出库、禽肉等畜产品供应增加，畜产品供应总体是有保障的。