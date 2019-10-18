避开两误区 孩子少生病

广东的四季没有北方那么鲜明，季节更替时节，有时一天之间就可以经历春夏秋冬，不少宝宝常因此“中招”，很多家长为此头痛：如何养护才能让孩子少生病、更健康？广州中医药大学第一附属医院儿科黎世明教授坦言，古人常说：“若要小儿安，三分饥与寒”，这是非常有道理的，但是现在好多家长在养护孩子方面容易陷入以下两大误区：

误区一：过多添衣物

黎世明指出，好多父母认为新生儿从母亲肚腹而来，不耐寒冷，因此总给宝宝穿厚衣盖被子，里三层外三层裹着，天气稍有点冷房间里便开暖气，唯恐宝宝受凉，这种做法是不可取的。

他引用隋代医家巢元芳的忠告说：“小儿初生，肌肤未实，宜旧絮护其背，不可太暖。”这句忠告提醒父母，宝宝满月后就宜多出门晒太阳，稍大点就应该多带到户外活动，夏天不要整天待在空调环境中，冬天也不要总待在温室里，要让宝宝适当接触外界的寒冷及炎热，适应四时的变化，增强自身抵抗力才能健康成长。

如何穿衣服才能保持宝宝“衣着暖而不过”呢？黎世明总结说，一要背暖，二要肚暖，三要足暖，四要头凉，五要心胸凉。他解释说，因为背部有肺腧穴位，如果伤风受凉，小朋友就容易出现鼻塞、咳嗽、气喘等症状，所以日常要保持“背暖”；而“肚”为胃肠所居，如果受凉则容易出现呕吐、腹泻、腹痛等症，所以保持“肚暖”有助顾护胃肠；中医认为足底则有经络绕行，如果寒从足下生，则会影响全身，所以防寒保“足暖”也很重要；而头部为人阳气汇集的地方，过热则易满头大汗，容易出现头晕头痛、头部生疮、眼赤等症状，所以平时保持头部温凉就可以了；中医认为心属火，过暖则会内外热盛，容易出现口干舌燥、睡眠烦躁多汗等症，所以日常也要常保“心胸凉”。

家长们可根据古人言，举一反三。一般正常情况下，小儿穿衣服比成人多一件外套或者背心即可，以手足温暖为度，活动或进食时可酌情减衣服，多汗时勤更换衣服或者在背部添加汗巾，足部穿袜子保暖，腹部也可适当穿肚兜保暖等。

误区二：过多喂食

现在好多家长唯恐孩子吃不饱，婴儿啼哭，不论原因，即予哺乳，毫无规律。大小孩零食冷饮不断，不定时进餐，反使饮食积滞，损伤脾胃。

“古人言‘忍三分饥，吃七分饱’，可谓是至理名言。”黎世明支招，一般初生婴儿可2~3小时哺乳一次，三个月后可延长至4小时一次。小儿可在三餐规律进食前提下稍加一餐。但要使脾胃健康，建议宝宝的日常饮食不要太过肥厚甜腻、辛辣香燥，不宜常以煎炸快餐代替主食，更不要多饮碳酸冰冻饮料、经常吃零食。规律进餐，每次吃个七八分饱，使宝宝在下一餐进食时有饥饿感，这样喂养宝宝更合适、更健康。（全媒体记者翁淑贤 通讯员张莹、欧阳学认、张秋霞）