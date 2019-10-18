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秋冬京津冀防霾目标确定

2019年10月18日09:02 来源：健康报网

　　近日，生态环境部发布《京津冀及周边地区2019～2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。《方案》未提及“强制性错峰生产”“大范围停工停产”等要求，而是强调差异化应急管理，实施企业分类分级管控；要求今年秋冬季期间，京津冀及周边地区（“2+26”城市）PM2.5平均浓度要同比下降4%，重度及以上污染天数要同比减少6%。

　　2020年是蓝天保卫战3年行动的目标年。生态环境部相关负责人表示，我国重点区域秋冬季大气环境形势严峻，PM2.5平均浓度是其他季节的两倍左右，重污染天数占全年90%以上；且今年秋冬季北方风速小，气温偏高，可能出现雾霾持续时间长、覆盖范围广的情况。

　　为此，今年秋冬季，生态环境部将每月通报各地空气质量改善情况；对空气质量改善幅度达不到时序进度或重点任务进展缓慢的城市印发预警通知函；对每季度空气质量改善幅度达不到目标任务、重点任务进展缓慢或空气质量指数持续“爆表”的城市，公开约谈政府部门主要负责人；对未能完成终期空气质量改善目标任务或重点任务未按期完成的城市，严肃问责相关责任人，实行区域环评限批。（记者张磊）

(责编：许晓华、李轶群)


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