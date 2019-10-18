热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

7年来全国贫困发生率从10.2%下降到1.7%

2019年10月18日08:36 来源：科技日报

“党的十八大以来，到2018年底，我国已累计减贫8239万人，年均减贫超过1300万人，全国贫困发生率从10.2%下降到1.7%，创造了中国减贫史上的最好成绩，成为世界上减贫人口最多和率先完成联合国千年发展目标的国家，为全球减贫事业提供了中国智慧和中国方案。”17日，在2019减贫与发展高层论坛上，国务院扶贫办副主任陈志刚表示。

陈志刚指出，70年来，我国之所以取得举世瞩目的减贫成就，最根本原因是坚持中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，走出了一条符合中国国情的农村扶贫开发道路。

“中国减贫70年的奋斗历程和取得的成就深刻启示我们：始终坚持中国共产党的领导，是中国减贫取得成功的根本保证；始终坚持中国特色社会主义制度，是中国减贫取得成功的鲜明优势；始终坚持把发展作为第一要务，是中国减贫取得成功的重要基础；始终坚持精准扶贫精准脱贫，是中国减贫取得成功的基本方略；始终坚持完善扶贫体制机制，是中国减贫取得成功的制度保障；始终坚持以人民为中心、坚持人民主体地位，是中国减贫取得成功的动力源泉。”陈志刚表示。（记者马爱平）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn