7年来全国贫困发生率从10.2%下降到1.7%

“党的十八大以来，到2018年底，我国已累计减贫8239万人，年均减贫超过1300万人，全国贫困发生率从10.2%下降到1.7%，创造了中国减贫史上的最好成绩，成为世界上减贫人口最多和率先完成联合国千年发展目标的国家，为全球减贫事业提供了中国智慧和中国方案。”17日，在2019减贫与发展高层论坛上，国务院扶贫办副主任陈志刚表示。

陈志刚指出，70年来，我国之所以取得举世瞩目的减贫成就，最根本原因是坚持中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，走出了一条符合中国国情的农村扶贫开发道路。

“中国减贫70年的奋斗历程和取得的成就深刻启示我们：始终坚持中国共产党的领导，是中国减贫取得成功的根本保证；始终坚持中国特色社会主义制度，是中国减贫取得成功的鲜明优势；始终坚持把发展作为第一要务，是中国减贫取得成功的重要基础；始终坚持精准扶贫精准脱贫，是中国减贫取得成功的基本方略；始终坚持完善扶贫体制机制，是中国减贫取得成功的制度保障；始终坚持以人民为中心、坚持人民主体地位，是中国减贫取得成功的动力源泉。”陈志刚表示。（记者马爱平）