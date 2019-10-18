受访专家：天津市肿瘤医院疼痛营养科主任 王 昆

肥胖是明确的致癌因素之一。国际癌症研究机构曾指出，身体脂肪过多和13种癌症存在相关性，包括绝经后乳腺癌、子宫癌、卵巢癌、结直肠癌、食道癌、胆囊癌、肾癌、肝癌、胰腺癌、胃癌、甲状腺癌、脑瘤和多发性骨髓瘤。美国癌症研究所公布的调查显示，多达1/3的美国癌症病例与体重超标有关。瑞典科学家研究称，肥胖人群的癌症发病率比正常体重者高出33%。

肥胖为什么会导致癌症？天津市肿瘤医院营养科主任王昆告诉《生命时报》，癌症的发生与免疫功能异常有关，而肥胖患者的免疫功能普遍都异常。肥胖者大都有高胆固醇血症和高胰岛素血症。胆固醇升高会导致人体巨噬细胞膜的胆固醇含量升高，使巨噬细胞吞噬细菌、病毒等病原体和异物的功能下降。同时，淋巴细胞也会因为细胞膜胆固醇、胰岛素过高，功能受到抑制。如果身体已有癌细胞，胰岛素过高会显著促进癌细胞的增长繁殖。肥胖还伴随着慢性炎症，脂肪细胞可充当肿瘤免疫逃逸的保护伞。此外，体内高脂肪还会引起与性激素代谢异常相关癌症的发生，如乳腺癌、子宫内膜癌等。

近日，《美国医学会杂志》子刊刊登的美国凯斯西储大学和凯斯综合癌症中心的一项研究表明，肥胖相关癌症的发病年龄，正在向64岁以下人群移动。科学家对2000年至2016年间近267万肥胖相关癌症案例和345万非肥胖相关癌症案例进行对照分析后发现，在65岁以上、50~64岁、20~49岁3个年龄组中，50~64岁人群患肥胖相关癌症的病例增加幅度最大，其中女性增加了25%，男性增加了近两倍；而65岁以上人群患肥胖相关癌症的比例有一定程度下降。此前，美国一项针对25~84人群的肿瘤发病数据也显示，在年轻人（25~49岁）中，6种与肥胖相关的癌症发病率显著增加。

据统计，2002年到2015年，我国18岁及以上成人超重率从22.8%上升到30.1%，肥胖率从7.1%上升到11.9%。世界卫生组织资料显示，中国人的平均体重与20年前相比增加了40%，而中国的癌症发病率则升高了9倍。专家认为，肥胖是导致中国癌症发病率增高的主要原因之一。

如今年轻人肥胖比例越来越高，与不健康的生活方式有关，其导致肥胖的原因也是导致肿瘤的原因，比如生活不规律、吃垃圾食品、热量摄入过多、熬夜多、压力大等。王昆认为，肥胖与肿瘤关系密切，要预防与肥胖相关癌症的发生，关键是要注意合理的饮食结构、选择健康生活方式。年轻人要起居有节，不要熬夜和暴饮暴食，多吃蔬果，蔬菜以绿叶青菜、十字花科、低糖瓜类为主，最好少吃或不吃高油脂食物和甜食。▲