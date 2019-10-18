农业农村部昨日就重点农产品的市场运行情况举办新闻发布会，农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍了有关情况。他表示，此前曾经受到社会关注的水果、蔬菜价格过高问题已经得到缓解，目前国内蔬菜价格较近三年的同期平均水平还低，水果价格也基本回落到正常水平。他预测，今年秋季蔬菜供应充足，价格迅速下跌，预计后期菜价回落期可能会延长。

预测1、水果价格年底有望低于去年同期

今年国内水果价格出现了明显的“前高后低”特征。上半年受到主产区倒春寒的影响，苹果、梨减产较多，市场供应偏紧，导致价格持续上涨，引起社会广泛关注。7月份以来，随着西甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始由高位回落。之后，随着葡萄、苹果、梨等秋季水果上市量增加，水果价格进一步下跌，目前水果价格基本回落到正常水平。

据农业农村部监测，6种大宗水果9月份全国批发均价为每公斤5.86元，环比跌10.5%，同比涨13.1%。预计后期随着晚熟的富士苹果和柑橘属水果大量上市，水果价格还将继续回落。唐珂预计，年底前水果价格有望低于去年同期水平。不过唐珂也提醒，今年水果质量分化、价格分化的特点更加突出，中低端果品存在一定的销售压力，各地应注意加强产销对接和品牌营销，促进水果均衡上市和果农增收。

预测2、后期菜价回落期可能延长

昨天公布的数据显示，随着秋季蔬菜逐步上市，9月份开始季节性下跌，全国平均批发价格较近三年同期平均水平低1.8%。

9月份开始，国内蔬菜价格出现季节性回落。农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤是3.92元，环比跌了4.9%，同比跌了9.3%。较近三年的同期平均低了1.8%。

主要原因是上半年菜价持续高位，夏秋的蔬菜主产区存在不同程度的扩种。今年夏天，北方冷凉地区蔬菜没有经历去年那样极端高温和长时间强降雨天气，天气有利，虽然个别产地受到不利天气的影响，部分品种价格短期波动较大，但是从主产区蔬菜总产量来看，市场供应形势整体明显好于去年同期。秋季蔬菜供应充足，价格迅速下跌，预计后期菜价回落期可能会延长。

唐珂表示，这种波动总体是符合常年季节性的规律，需要密切关注不利天气对产地转换的影响，防范菜价出现区域性结构性的大幅波动。

预测3、四季度生猪产能下降局面将改善

唐珂昨日表示，随着9月份以来促进生猪产能恢复和市场供应的政策措施密集出台，猪肉供给阶段性紧张的局面有所缓和，国庆节前价格涨幅有所回落，禽肉、鸡蛋、牛羊肉、水产品等替代品供给充足。

他表示，国庆节后猪价出现阶段性较快上涨，主要是前期生猪产能下降、部分养殖场户增加商品母猪留种、各地增加收储等，导致商品肥猪上市量阶段性减少，市场供应偏紧。

从后期走势来看，目前各项针对性政策措施对于生猪整体产能恢复、激发养殖户积极性的作用正在逐步显现，而且生猪养殖盈利持续处于历史较高水平也有利于生猪产能恢复，预计四季度我国生猪产能下降的局面将会得到改善，但短期内猪肉市场供给依然偏紧，预计元旦、春节前猪肉价格将保持高位运行走势，但随着库存冻肉逐步出库、禽肉等畜产品供应增加，畜产品供应总体是有保障的。

预测4、生猪产能明年有望基本恢复正常

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海昨日介绍，当前我国生猪存栏已经触底回升，据对全国年出栏5000头以上规模猪场全面调查，9月份生猪存栏4445.51万头，环比增长0.6%；能繁母猪存栏610.47万头，环比增长3.7%。

此外，国内后备母猪销量继续大幅增长。据对100家重点种猪企业监测，9月份后备母猪销量环比增长70.7%。9月份，辽宁、山东、黑龙江、河北、山西、甘肃、吉林等7省份生猪存栏环比增幅超过3%，比8月份增加6个省份；甘肃、宁夏、黑龙江、山东、天津、上海、北京、辽宁等8个省份能繁母猪存栏环比增幅超过3%，比8月份增加6个省份。从区域上看，东北、华北、西北地区，以及中原地区部分省份生猪存栏止降回升。全国生猪调出第一大省河南，生猪存栏和能繁母猪存栏双双止降回升。他认为，按照这一趋势，年底前生猪产能有望探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。

文/本报记者 张钦 刘艺龙