中国疫苗行业协会成立大会及会员大会在京隆重举行

10月15日，中国疫苗行业协会成立大会在京隆重举行。工业和信息化部副部长王江平、国家药监局副局长陈时飞、国务院国资委党建局（协会工作局）二级巡视员刘续浩、国家卫健委疾控局副巡视员崔钢、会长单位中国医药集团有限公司总会计师杨珊华等领导出席大会并致辞。中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明、华兰生物工程股份有限公司副总经理安文琪、深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司总经理张和平分别代表会员单位发言。赵铠、俞永新院士及来自发改委、科技部、中检院、CDC等部委代表、相关协会学会代表、在京部分新闻媒体及全体会员近300人参加大会。会议由中国疫苗行业协会会长封多佳主持。

中国疫苗行业协会是在工信部、国务院国资委、市场监管总局、国家药监局、国家卫生健康委和民政部、中企联等部门的大力支持下，在各会员单位的共同努力下，经过半年多的精心筹备，在原“中国医药企业发展促进会”的基础上更名成立的。中国疫苗行业协会的成立，标志着中国疫苗行业作为“健康中国”宏伟使命的重要承担者，步入了全面深化改革，转型升级发展，加速科技创新，加强自律诚信，依法合规经营发展的新时期，进入了全行业团结一心，携手共进，自强不息，自我管理，自我规范，自我净化，自我提高的新阶段，也标志着疫苗行业企业之间、行业之间、政企之间、行业与社会之间建立了新桥梁，新纽带。

中国疫苗行业协会会员涵盖国内疫苗及相关生物制品科研、生产、流通及为其提供配套服务的相关企业。协会现有会员单位共165家，理事单位50家，设立了行业自律工作委员会等9个分支机构。协会的主要任务是积极参与疫苗安全治理，建立健全行业自律规范，推动行业诚信体系建设，引导和督促企业依法开展生产经营活动，促进疫苗行业自我管理、自我规范、自我净化、自我提高。保证质量安全，强化自律诚信合规是近期协会工作的重中之重。协会还将协调各个疫苗企业，积极配合政府有关方面完善行业发展战略导向，促进疫苗科技创新，鼓励企业不断提升改进产品质量、工艺水平和检测手段，协调产品供需平衡，特别是保障应对重大疫情和灾情的疫苗供应，建立健全全过程质量追溯体系等。

协会在成立大会前召开了理事会，审议通过了《关于建立疫苗信息报告制度和疫苗沟通协调会议机制的方案》、机构设置等议案。成立大会后随即召开了全体会员大会，围绕贯彻落实疫苗管理法进行了专题培训和实操经验案例交流，并对协会工作作出了详细具体的部署安排。