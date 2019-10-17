“恋爱假”别画饼充饥

近日，“单身狗”惊闻，这世上居然也有“恋爱假”？在沈阳市一所中学，不但“恋爱假”是真的，而且还有“孝亲假”和“亲子假”。只要不影响教育教学，每月请假不超过2次，每次只准休半天，学校就不会扣绩效工资。网友打趣说，“单身狗”求“安慰假”。

这一系列为提升教师幸福感的人性化举措并非空穴来风。照校方的解释，为教师增设假期的方案酝酿已久。因为，学校目前教师年龄结构失衡、平均年龄超过45岁，更年期与压力叠加，家庭负重与工作压力交织，绝大多数教师常年处于亚健康状态。以弹性的激励，应对学校人力资源特殊的困难，沈阳这所中学的确费了思量。

新政合不合适，有两个前提至为重要。一是教学质量不能打折扣，二是弹性调休不计入月考勤数。但问题是，如果很多老师都在同一时段要求弹性调休，有可能影响学校正常的教学，而教学秩序受影响时必然会让弹性调休无法一一兑现。所以，学校在激励上做了“加法”，会不会迫使要在管理上也做相应的“加法”，现在看来，答案还不得而知。

新政好不好用，有两个因素至为关键。一是新政的效果能够检验，二是新政的效果的确有体验感。然而，“恋爱假”果然能让未婚老师多了赢得缘分的机会吗，“孝亲假”里老师是不是真的去了照顾父母大人，这些其实很难衡量。说到底，“恋爱假”“孝亲假”“亲子假”是学校打出的一套“感情牌”。问题随之而来，如果时间长了，老师们对“感情牌”觉得“无感”。那时，弹性的激励显得可有可无，学校又该如何处之？

其实，“恋爱假”在其他地方也曾有过尝试，同样引来了热议。一把钥匙打开一把锁，解决教师年龄结构失衡的问题还需要有针对性的办法。譬如，在教师人才梯队建设上早作安排和打算，柔性引入教师人才来充实队伍。毕竟，“恋爱假”不能“画饼充饥”。 （丹图）