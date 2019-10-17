人类母乳中一种化合物能对抗致病菌

美国一项新研究说，人类母乳中的一种化合物能够对抗有害细菌造成的感染，同时不会对有益细菌造成影响，为母乳有益婴儿健康增添了新证据。

美国全国犹太人医学研究中心和艾奥瓦大学等机构研究人员合作发现，人类母乳中的月桂酸单甘油酯含量是牛乳中的约200倍。相关论文发表在新一期英国《科学报告》杂志上。

月桂酸单甘油酯是一种在自然界中天然存在的化合物。研究人员在确定人类母乳中含有高水平月桂酸单甘油酯的同时，还发现人类母乳能抑制金黄色葡萄球菌、枯草杆菌和产气荚膜梭菌等致病细菌的生长。此外，母乳喂养的婴儿体内有较高水平的双歧杆菌、乳酸杆菌等有益细菌。

而当研究人员移除人类母乳中的月桂酸单甘油酯后，发现其失去了对抗金黄色葡萄球菌的能力，而牛乳添加月桂酸单甘油酯后也有了抗菌能力。

研究还发现，月桂酸单甘油酯能够抑制上皮细胞出现的炎症。上皮细胞主要分布在肠道及其他一些黏膜表层，而炎症能造成上皮细胞损伤，可能会导致细菌和病毒侵入。

研究人员表示，这项研究为母乳有益婴儿健康这一论断增加了新证据。用抗生素治疗婴儿细菌感染会同时杀死致病细菌和有益细菌。相比较而言，母乳中所含的月桂酸单甘油酯更有选择性，仅对抗有害细菌造成的感染。

（张晓茹）